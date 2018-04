Londen, Parijs, Rome: stuk voor stuk prachtige Europese hoofdsteden waar je in ieder geval eens in je leven geweest moet zijn. Dit gezegd hebbende, blijven er genoeg pareltjes over die eveneens een bezoek meer dan waard zijn. Laat je aangenaam verrassen door een wat minder bekende stad en vul je bucketlist maar gauw aan met de volgende 8 Europese hoofdsteden, die vaak in de schaduw blijven staan van het metropoolgeweld van de grote hoofdsteden.

1. Belfast, Ierland

Lange tijd was Belfast het letterlijke strijdtoneel tussen Protestanten en Katholieken. Jammer genoeg overschaduwde deze “Troubles”, zoals de onrust en het geweld tot 1998 werd aangeduid, de mooie kant van de Noord-Ierse hoofdstad. Nu alles naar behoren binnen de politieke arena wordt uitgevecht, krijgt de stad de kans om zich weer van zijn beste kant te laten zien: het in renaissance stijl uitgevoerde City Hall, het tot de verbeelding sprekende Belfast kasteel en de indrukwekkende Street art die de herinnering aan de heftige burgerstrijd levendig houdt, zijn slecht het topje van de ijsberg.

2. Riga, Letland

Riga is allesbehalve een stoffige stad. Het weet als Letse hoofdstad de oude elementen juist perfect te combineren met het moderne leven. Je vindt er de grootste middeleeuwse kathedraal van de Balkan: de Gotisch Mariakathedraal. Tegelijkertijd etaleert het Art Noveau museum een prachtige beeld van de recente geschiedenis van deze culturele hoofdstad van 2014. Bijzonder: in een viertal aaneengeschakelde oude zeppelinhangars huist de grootste overdekte markt van Europa, met 3000 kraampjes vol verse, lokale specialiteiten. Duik het bruisende uitgaansleven in voor een glaasje Black Balsem, het nationale kruidenlikeurtje.

3. Ljubljana, Slovenië

De Sloveense hoofdstad dealt onterecht met het grauwe Balkan imago. Ljubljana is namelijk een hippe studentenstad: ontdek de kunstscene, duik het nachtleven in en overnacht vervolgens in een voormalige gevangenis. Ook aan cultuurhistorie geen gebrek: het prachtige op een heuvel gelegen 16e-eeuwse kasteel bijvoorbeeld. De Drakenbrug is misschien wel het meest gefotografeerde bouwwerk, alhoewel de roze Franciscaner kerk ook veel opzien baart. Ljubljana is een van de kleinste Europese hoofdsteden; makkelijk voor een korte, maar zeer complete citytrip. Bovendien is Ljubljana uitgeroepen tot groenste Europese hoofdstad van 2016!

4. Zagreb, Kroatië

Niet ver van de Sloveense grens ligt de Kroatische hoofdstad Zagreb. Het bruisende stadsleven speelt zich af rond het 17e-eeuwse Ban Jelacic plein. Je vindt er terrasjes, restaurantjes en winkeltjes. Zagreb is een echte museumstad: van kunstgeschiedenismuseum Mimara tot de spannende werken in het Kroatische Museum van de Naïeve Kunst en het bijzondere ‘Museum of Broken Relationships’. Bijkomen in de natuur doe je in het oude Maksimir Park middenin de drukke stad. Je vindt er ook een dierentuin. Bezoek ten noorden van Zagreb het bergachtige natuurpark Medvednica, per kabelbaan!

5. Vilnius, Litouwen

Het Litouwse Vilnius wordt langzamerhand ontdekt door menig Europese stedentripper, en terecht. Het centrum van de hoofdstad doet aan als een charmant, middeleeuws dorp. Niet voor niets staat deze op de UNESCO Werelderfgoedlijst: de meer dan 40 verschillende kerken laten er onder meer de gotische, renaissance, eclectische én neoclassicistische bouwstijl zien. Vanaf de oude kasteeltoren van Gediminas heb je een prachtig uitzicht over dit geheel aan de zuidkant van de Vilna rivier. Tegelijkertijd doemen aan de noordkant juist de glanzende kantoortorens op. Die combinatie van oud en nieuw maakt Vilnius absoluut uniek.

6. Belgrado, Servië

Op maar 2 uur vliegen van Nederland sta je opeens in de hoofdstad van Servië. Dit stukje Ottomaanse historie aan de Donau bloeit pas sinds kort op als toeristische bestemming. Het is heerlijk struinen door bijvoorbeeld de Parijs aandoende Skadarska straat. Bij mooi weer vertoef je met gemak een paar uur bij het grote Kalemegdan fort met aangrenzend park. Bij nacht is Belgrado helemaal hip en happening. De Servische hoofdstad werd in 2009 uitgeroepen tot dé partybestemming van de wereld: denk clubs in uitgaansstraat Strahinja Bana tot partyboten op de Donau.

7. Skopje, Macedonië

In 1963 verwoeste een aardbeving in deze Macedonische hoofdstad vrijwel alles van cultuurhistorisch waarde. De regering stelde zich als doel om alles zo snel mogelijk weer op te bouwen. Een mooi resultaat daarvan is de gereconstrueerde Mustafa Pasha Moskee. Het LED-verlichte, 15 meter hoge standbeeld van Alexander de Grote op het centrale plein doet daarentegen wel wat kitsch aan. Steek vanuit dit plein de brug over naar de Ottomaanse wijk. Turkse invloeden te over: heerlijk eten, Turkse koffie en de grootste bazaar op die van Istanbul na. De vriendelijke bevolking wacht, Skopje moet ontdekt worden!

8. Bern, Zwitserland

Klein maar fijn is een rake omschrijving van de Zwitserse hoofdstad. Tijdens een stedentrip is alles dan ook gemakkelijk te bereiken. Het oude stadsdeel met de middeleeuwse zandstenen bouwwerken bijvoorbeeld. Vanuit de Gotische kathedraal, Das Berner Münster, heb je het mooiste uitzicht over de stad. De bijzondere botanische tuinen die 2 hectare aan de oever van de rivier de Aare beslaan, zijn het groene hart van de stad en een zekere must-see. In Bernse sferen uitrusten doe je bij uitstek in de Kornhauskeller Bar.