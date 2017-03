Toscane wordt bestempeld als één van de mooiste en meest romantische gebieden binnen Europa. De Italiaanse streek heeft een rijke waaier aan prachtige bezienswaardigheden en biedt met steden als Siena, Lucca en Florence ontzettend veel vakantieplezier. Toscane is een bijzondere mengeling van steden, onontdekte dorpjes, het rustige platteland en natuurlijk de typische Italiaanse cultuur.

Sfeervol Siena

Tussen de heuvels ligt de historische stad Siena. Het is een bekende plek waar jaarlijks vele toeristen hun vakantie doorbrengen of een dagje komen genieten. Het fijne, warme klimaat is een van de redenen dat er veel bezoekers Siena opzoeken, maar ook de historie die nog rijkelijk aanwezig is trekt veel bekijks. De stad heeft een overduidelijk middeleeuws karakter wat nog goed bewaard is gebleven.

Om te beginnen op Piazza del Campo. Het stadsplein daterend uit de 14e eeuw wordt omschreven als de oorsprong van de stad. Ook de Duomo di Siena stamt uit de Middeleeuwen en is misschien wel het mooiste bouwwerk van Siena. Het gebruik van prachtige elementen, versieringen en beelden maken het zowel van binnen als van buiten tot een schitterende kathedraal. Waar ook de historie centraal staat is in Palazzo Pubblico. Het mooie paleis, gelegen aan Piazza del Campo, werd wederom gebouwd rondom de 13e of 14e eeuw. Hier huisvestte lange tijd het bestuur van de regio Toscane, maar dezer dagen wordt Palazzo Publico als museum gebruikt waar prachtige kunst is te bewonderen.

Siena is de ideale uitvalsbasis voor als je van cultuur en historie houdt. Het is een prachtige plek en door de fijne ligging perfect om slechts voor een paar dagen te bezoeken, maar het kan natuurlijk ook langer. Je kunt vanuit Siena eenvoudig doorreizen naar de naastgelegen steden Pisa, Florence en Lucca.

Florence

De hoofdstad van Toscane is Florence, dat in het Italiaans Firenze genoemd wordt. Florence is één van de bekendste cultuurrijke steden binnen Europa en wordt hierom ook geroemd. Je vindt hier ontzettend veel bezienswaardigheden en cultuur staat hier centraal. Vele bekende kunstenaars, schrijvers, wetenschappers en andere sleutelfiguren uit de historie hebben in Florence geleefd. Denk bijvoorbeeld aan Michelangelo en Galileo Galilei. Florence is een prachtige stad, het staat vol met paleizen, bruggen en pleinen die het bezoeken meer dan waard zijn.

Om te beginnen is het belangrijke Piazza della Signoria een echte bezienswaardigheid binnen de stad. Het plein beschikt over meerdere historische gebouwen zoals het Uffizi museum, Palazzo Vecchio en het stadhuis. Het Uffizi museum is overigens wereldberoemd en staat vol kunstschatten van magistrale waarde. Voor de kunstliefhebber zeker het bekijken waard! Voor een mooi uitzicht over de stad is het een aanrader om Piazzale Michelangelo te bezoeken. Het ligt iets hoger op een heuvel waardoor je mooi uitkijkt over Florence, waarbij je de markante Duomo goed kunt zien. Overigens is Michelangelo rijkelijk aanwezig in de stad, op vele punten zie je gedenktekens voor de kunstenaar en er staan diverse (replica) kunstwerken van zijn hand.

Historisch Lucca

In de Romeinse tijd was Lucca een belangrijke stad en werd deze regelmatige bezocht door Pompeius en Julius Cesar. Later in de Middeleeuwen bloeide de stad uit tot handelsstad en vandaag de dag staat Lucca bekend om zijn prachtige bezienswaardigheden die veelal resteren uit deze historische perioden. In Lucca zijn met name veel pleinen, oude gebouwen en kerken/kathedralen te bewonderen.

Een bijzonder plein is het Piazza dell’Anfiteatro. Zoals de naam al doet vermoeden is het een plein wat gebouwd is op de restanten van een oud Romeins amfitheater. Je vindt hier de gezelligheid op de terrasjes en kunt hier genieten van de heerlijke Italiaanse wijnen en maaltijden. Een tweede plein wat ook veel bekijks trekt is het Piazza Napoleone. Het is het grootste plein van Lucca en vernoemd naar Napoleon Bonaparte.

Verder is de stad rijk aan bouwwerken zoals de basiliek van San Frediano, de hoge toren Torre Guinigi en het aquaduct. Het is een historische, sfeervolle stad die tijdens een trip door Toscane zeker niet overgeslagen mag worden.

Idyllisch San Gimignano

Een toeristische, historische stad in het prachtige Toscane; San Gimignano staat bekend om zijn vele torens die stammen uit het verleden. Ooit waren er maar liefst 72 torens, die allen als woning dienden voor rijke families. Zij toonden hiermee aan de buitenwereld hun rijkdom. Nu zijn er nog 13 torens in goede staat over in San Gimignano. De oudste toren van de stad is La Rognosa. Natuurlijk biedt de stad nog meer bekijks, zoals de gezellige steegjes en autovrije straten, maar ook de bekende winkelstraat San Giovanni is een trekpleister voor menig toerist.

San Gimignano is een leuke plek om te bezoeken, het bevat veel cultuur, historie en dat allemaal in een prachtig landschap en onder een stralend zonnetje.

Pisa is populair

Wie kent Pisa niet? De stad van de scheve toren, officieel ‘Torre pendente di Pisa’, die jaarlijks duizenden toeristen trekt is wereldwijd bekend. Het is wellicht de enige stad die om slechts een monument zo bekend geworden is. Vanzelfsprekend heeft Pisa meer te bieden en staat de stad verder bol van prachtige bezienswaardigheden. Zo zal je je vergapen aan de kathedraal uit de Middeleeuwen, de Duomo. Het immense bouwwerk is zeker de moeite waard om te bezichtigen. Wil je liever wat gezelligheid opzoeken dan moet je op Piazza Dante zijn waar je verschillende eettentjes en terrasjes tegen komt.

Verder is de Dom, ook wel Duome di Santa Maria Assunta in het Italiaans, na de Toren van Pisa het bekendste gebouw van de stad. Het rijkelijk versierde gebouw heeft een typische Romaanse bouwstijl en is werkelijk een plaatje om te zien. Deze mag je zeker niet overslaan wanneer je Pisa bezoekt. Eigenlijk geldt hetzelfde voor de vele pleinen die de stad rijk is. Piazza dei Miracoli is het belangrijkste plein, want je vindt hier de de bekendste bezienswaardigheden (de toren, de Dom en de doopkapel) bij elkaar. Maar ook Piazza dei Cavalieri is een bekend plein en zeker de moeite waard. Wil je liever een middagje shoppen en je vergapen aan de Italiaanse mode? Neem dan een kijkje in Corso Italia waar je vele verschillende winkels aantreft.

Cinque Terre

Het is nét buiten Toscane gelegen maar zeker niet minder de moeite waard om te bewonderen; Cinque Terre. Twintig kilometer over de Toscaanse grens, vlakbij het gezellige stadje La Spezia, liggen 5 kleine dorpjes die door middel van een wandelpad aan elkaar verbonden zijn. Cinque Terre bestaat uit Vernazza, Corniglia, Monterosso al Mare, Manarola en Riomaggiore en staan allen vermeld op de UNESO lijst. Je zal jezelf verbazen van de schoonheid die dit pittoreske plekje te bieden heeft. Monterosso al Mare is het grootste dorp en trekt mede door het zandstrand de meeste toeristen, Corniglia is het kleinst en heeft hierdoor als voordeel dat je er optimaal kunt genieten van de vrijheid en rust. De dorpjes zijn op hoogte gelegen en bieden een voortreffelijk uitzicht over de gehele kuststrook. Je bereikt de dorpjes te voet door de sfeervolle, romantische wandelpaden te volgen. In slechts enkele minuten loop je heel Cinque Terre door. Ieder dorpje heeft zijn eigen karakteristieke trekjes waardoor ze alle 5 aantrekkelijk zijn om te bezoeken.

Cinque Terre is, mede vanwege de bijzondere ligging, een unieke bestemming die qua uitstraling behoorlijk afwijkt van wat je in Toscane doorgaans tegenkomt. Aantrekkelijke afwisseling dus.