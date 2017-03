Tijdens een citytrip is winkelen het populairste tijdverdrijf. Slenteren door gezellige winkelstraten, maar ook overdekte shoppingcenters doen het altijd goed. Zo’n winkelcentrum is handig, want daar heb je alles binnen loopafstand, maar het is ook ideaal als het buiten wat minder weer is. In Europa zijn er talloze winkelcentra waar je je uren kunt vermaken met winkelen én andere bezigheden. Leuk voor tijdens een citytrip of je vakantie!

CentrO, Oberhausen

Net over de Duitse grens ligt CentrO Oberhausen. Een gigantisch winkelcentrum met honderden winkels waar je een hele dag, misschien zelfs wel langer, kunt vertoeven. Het is een van de grootste shoppingcentra van Europa en biedt naast winkels ook restaurants en ander vermaak. Je vindt hier vanzelfsprekend de bekende namen zoals H&M, Zara, Diesel, Replay en Esprit. Verder zijn er ook juweliers, elektronicawinkels en babyzaken, maar ook een mini-Legoland en een aquarium met haaien en octopussen. Eigenlijk is hier alles te vinden voor een perfect dagje shoppen en vermaak. Tijdens de wintermaanden, wanneer de periode rondom kerst aanbreekt, wordt CentrO Oberhausen geheel omgetoverd in kerstsferen met bomen en lichtjes. Veel mensen kiezen er juist in deze tijd voor om hier te gaan kerstshoppen!



Foto: Jostel / Flickr.com

Galeries Lafayette, Parijs

Het is geen standaard winkelcentrum met aparte winkels, maar als je al eens in Parijs bent geweest ben je vast en zeker wel bekend met Galeries Lafayette. Dit grote, prachtige warenhuis is in het 9e arrondissement gelegen en heeft meer dan 75.000 merken opgenomen in het aanbod. Naast de grootte van het warenhuis is het ook nog eens een plaatje om te zien. Met een reusachtige glas in lood koepel in het midden van het gebouw straalt het warenhuis veel klasse en luxe uit. Het is zeer zeker de moeite waard om Galeries Lafayette te bezoeken!

Las Arenas, Barcelona

Barcelona is een citytrip bestemming bij uitstek en dit kan je goed combineren met een bezoekje aan Las Arenas. Deze oude arena waar ooit stierengevechten werden gehouden is omgetoverd tot een mooi winkelcentrum met ruim 60 winkels en diverse restaurants en cafés. De elementen uit de tijd van de stierengevechten zijn goed bewaard gebleven waardoor het niet alleen fijn shoppen is, maar ook mooi om te zien. Zowel aan de binnen als buitenzijde.

Istanbul Cevahir

Met maar liefst 420.000 vierkante meter oppervlakte en bijna 350 winkels is Istanbul Cevahir het grootste winkelcentrum van Europa. Je vindt hier vele bekende merken zoals H&M, Zara, Marks&Spencer en zelfs een IKEA. Net als in het eerder genoemde CentrO vind je ook hier een Legoland Discovery Center en een aquarium. Het is hier heerlijk shoppen en ondertussen genieten van een kopje Turkse thee en een stukje baklava. Istanbul Cevahir is een druk bezocht winkelcentrum en erg populair onder zowel de Turkse bevolking als toeristen. Eigenlijk mag je, hoe mooi de stad ook is, Istanbul Cevahir niet overslaan wanneer je er bent.

Intu Metrocentre, Gateshead

Vele landen claimen het grootste winkelcentrum van Europa te hebben. Zo ook de Engelsen. In Gateshead, net buiten Newcastle, ligt het grote Intu Metrocentre. Het is opgedeeld in vijf gebouwen, die stuk voor stuk al een winkelcentrum an sich zijn. Je vindt hier echt alles wat je maar kunt bedenken. Meer dan 300 winkels, bekende merken, eet- en drinkgelegenheden en nog veel meer. Je hebt zeker niet genoeg aan een dag om alles te bekijken, daarom is het leuk om er een stedentrip van te maken om zo optimaal te kunnen winkelen in Metrocentre. Vanuit Nederland is het eenvoudig met de veerboot de oversteek te maken naar Newcastle voor een gezellig weekendje shoppen.

Wijnegem Shopping Center, Antwerpen

Door de gunstige ligging ten opzichte van Nederland is Wijnegem Shopping Center ook erg geliefd bij Nederlanders. Jaarlijks trekken we massaal de grens over om te genieten van het grote overdekte winkelcentrum waar je zelfs in de vrieskou er warmpjes bij loopt. Met maar liefst 250 winkels is het hier top winkelen. Naast kledingzaken zoals de bekende namen als Zara, H&M en Mango vind je hier ook eet- en drinkgelegenheden om even tot rust te komen tijdens het shoppen.



Foto: Wijnegem Shopping Center

Galleria Vittorio Emanuele II, Milaan

Het is geen echt winkelcentrum zoals wij het kennen, maar Galleria Vittorio Emanuele II is een mooie overdekte winkelstraat in Milaan waar je de bekendste, fijnste en populairste merken zult vinden. Je treedt de straat binnen via een reusachtige poort die tot in de kleinste details is bewerkt met prachtige elementen. Ook de vloer is een echte blikvanger met indrukwekkend mooi mozaïek. In de winkelstraat zijn diverse grote namen zoals Prada en Gucci te vinden. Maar het is niet enkel en alleen luxe, want ook de bekende modezaken zijn hier gevestigd. En voor de snelle trek kan je zelfs bij McDonald’s terecht.