Als reislustig type zal je ongetwijfeld genieten van mooie bezienswaardigheden, unieke steden of prachtige natuurgebieden. In Europa is de houdbaarheid van sommige van dit soort plekken echter bijna verstreken. Door de mens of het klimaat, er zijn een aantal plekken die in verval dreigen te raken. Oneindig zonde, maar in veel gevallen komt hulp te laat of dit zelfs al niet meer mogelijk. Welke bezienswaardigheden lopen het meeste risico om te verdwijnen?

Venetië

Iedereen kent het sprookjesachtige Venetië met de vele kanalen en gondels varend door de stad. Het is – naast Parijs – de stad van de liefde en romantiek en wordt vaak bestempeld als goede citytripbestemming. Het is echter jammer dat het klimaat langzaam maar zeker roet in het eten gooit. Door de vele regenval treden er steeds vaker overstromingen op, wat er voor zorgt dat de kanalen buiten hun oevers treden. Het gevolg is dat de stad nog meer water te verwerken krijgt en in de toekomst het varen over de kanalen waarschijnlijk niet meer als toeristische attractie uitgevoerd kan worden.



Hoog water in Venetië, en niet voor de laatste keer

Groenland

Een bezienswaardigheid kan ook een land in zijn geheel zijn. In dit geval behoort Groenland hiertoe. Groenland is het grootste eiland ter wereld en leunt economisch het meest op visvangst, schapenteelt, jacht en het toerisme. Een prachtig land waar natuur en rust centraal staan, daarnaast is het immens grote eiland zo bijzonder door de ijskap die 80% van het vaste land bedekt. Om je een idee te geven hoeveel ijs dit is: als het in zijn geheel zou smelten, stijgt de zeespiegel wereldwijd met ruim 7 meter! Door de sterke klimaatveranderingen is dit echter dichterbij dan je denkt. De ijskap is in rap tempo aan het smelten. Helaas komen maatregelen of hulp te laat, het klimaat is al zodanig veranderd dat dit de verminderde ijsvorming niet zal tegenhouden.



Groenland doet de naam ‘Groen’ steeds vaker eer aan

Hasankeyf

In de Turkse provincie Batman ligt Hasankeyf, een antieke stadsvesting. Het tot voor kort 75.000 inwoners tellende stadje ligt aan de rivier de Tigris en heeft een lange geschiedenis, die ver terug gaat tot in Ottomaanse Rijk. Hasankeyf is een prachtig stukje Turkije, een enorme bezienswaardigheid in de regio waar voornamelijk Koerden wonen. De antieke overblijfselen en archeologische schatten zijn van grote waarde en vertellen veel over de historie van Batman en Turkije. Helaas heeft Turkije besloten te starten met de bouw van een dam, de Ilisudam. Deze dam zal er voor zorgen dat Hasankeyf onder water komt te staan. Het historische stadje zal komen te verdwijnen en de inwoners zullen spoedig nieuwe woonruimte moeten vinden. Het is zeker de moeite waard om Hasankeyf te bezoeken, voor dat het te laat is.



Hasankeyf zal na de voltooiing van de dam grotendeels verdwijnen

De Alpen

Heerlijk skiën, snowboarden of wandelen door de sneeuw. Menig Nederlander gaat ieder jaar graag op wintersportvakantie naar de Alpen. Wegdromen in het witte landschap, genieten van het sportief bezig zijn en natuurlijk de wit bedekte bergen en pistes zorgen voor een succes vakantie. Maar ook hier schuilt het gevaar van de ernstige klimaatveranderingen die Europa teisteren. Door de opwarming van de aarde valt er jaarlijks steeds minder of later in het jaar sneeuw. Bergen en pistes zijn al lang niet meer zo dik bedekt als jaren geleden en ook steeds meer gletsjers verdwijnen. De wintersportdorpjes zitten iedere winter met smart op flinke sneeuwbuien te wachten, maar het wordt alsmaar minder en minder. De piste wordt met kunstsneeuw bespoten om de wintersporter een goede vakantie te bieden, maar als de aarde opwarming in dit tempo door gaat zal ook in de Alpen het wintersporten geen jaren meer kunnen plaatsvinden.



De boomgrens rukt in de Alpen langzaam maar zeker verder op naar boven

De Middellandse Zee

Een groot stuk natuur, waar we als mens maar al te graag van genieten, raakt ernstig in verval. De Middellandse Zee is een van de meest vervuilde wateren ter wereld en dit wordt door de mensheid veroorzaakt. De boosdoeners van deze grove vervuiling zijn de industrie, het lozen van afvalwater, het toerisme langs de kust en vrachtverkeer over zee. 22 landen grenzen aan de Middellandse Zee, maar slechts op twee kleine punten heeft de zee contact met de open oceaan. Hierdoor lijkt de zee eerder op een groot zoutmeer en duurt het vele malen langer tot water wordt gezuiverd. Door het vele afval wat door mensen gedumpt wordt gaat de Middellandse Zee hard achteruit. Enkel door strenge maatregelen te nemen zal het kunnen verbeteren, maar er is nog veel werk aan de winkel om tot een positief resultaat te komen.



Ook scheepsrampen, zoals met de Costa Concordia, kunnen door de Middellandse Zee slechts langzaam worden verwerkt