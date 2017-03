De westerse keuken is zeer gevarieerd. Bekende gerechten als paella, pizza margarita of een schnitzel; Europa heeft per land – en zelfs per streek – een hoop te bieden aan culinaire specialiteiten die we niet meer kunnen wegdenken uit het dagelijkse leven. We nemen je mee op een culinaire vijfgangenreis door Europa en brengen je langs een menukaart met vijf heerlijke, lokale gerechten die vooral binnen de Europese grenzen gegeten worden.

Het koude voorgerecht: Spaanse gazpacho

Een Spaanse specialiteit is gazpacho en wordt als voorgerecht gegeten. Het is een koude soep gemaakt van rauwe groenten en kruiden. Het is van uiterst belang dat de soep koud wordt geserveerd. Gazpacho is in zijn originele versie zonder vlees of bouillon en wordt enkel door kruiden op smaak gebracht. Het is een populair voorgerecht omdat het een licht en koel gerechtje is, wat met name in de zomer een fijne bijkomstigheid is. Daarnaast stilt het de honger en bevat het veel vitamines. Gazpacho wordt met name met tomaat, rode paprika, komkommer, ui en knoflook bereidt. De wijnazijn en olijfolie maken het af en mogen in het recept zeker niet ontbreken!

Het warme tussengerecht: Italiaanse risotto

Een mooi klassiek gerecht is Italiaanse risotto. Naast de pizza en pasta is risotto een overduidelijke en zeer bekende Italiaanse specialiteit. Het wordt eigenlijk wereldwijd gemaakt, maar het is nergens zo authentiek en volgens het juiste recept als in de Italiaanse keuken. Het is een gerecht wat vegetarisch, maar ook met vlees of kip gemaakt kan worden. De bereidingswijze vergt passie en geduld. Het begint met het bakken van de droge rijst om deze vervolgens af te blussen met bouillon. Tijdens het koken kunnen de overige ingrediënten worden toegevoegd zoals groenten, vlees of kip en kruiden. Om het helemaal af te maken wordt er gebruik gemaakt van een goede Parmezaanse kaas, om de risotto een dikke textuur te geven. Net als pasta eten de Italianen risotto vooral als tussen- of bijgerecht.

Het hoofdgerecht: Coq au vin op z’n Frans

Het hoofdgerecht in de culinaire reis door Europa brengt ons in Frankrijk voor een bekend recept: Coq au vin. Vrij vertaald betekend het ‘kip in wijn’ en daarmee wordt het eigenlijk in zijn geheel goed omschreven. Het is een kipgerecht wat vaak gegeten wordt in Frankrijk en wat je eigenlijk altijd wel op de menukaart in Franse restaurants ziet staan. Coq au vin bestaat uit stukjes haan of kip die samen met champignons en bijpassende kruiden worden gegaard in een gebonden saus van rode wijn. De kip of haan wordt vervolgens geserveerd met brood, gebakken aardappeltjes of aardappelpuree.

Het kaasplankje: Belgische kazen

Belgie heeft evenals Nederland weinig gerechten die er echt uitspringen of bekend staan als werkelijke specialiteit. Echter heeft het land, net als Frankrijk, een aantal goede dessertkazen die dan ook steevast in restaurants geserveerd worden. Het zijn met name de Beauvoorde, Passendale, Hervekaas, Maredsous, platte kaas, geitenkaas en Floreffe. Stuk voor stuk goed smakende kazen die perfect passen tijdens een avondje goed tafelen.

Het dessert: Turkse baklava

Last but not least is een gerecht wederom uit de Zuid-Europese regio; baklava. Het mierzoete gerecht wordt als nagerecht gegeten, maar wordt ook vaak bij de thee geserveerd. Baklava is een uit vele laagjes flinterdun deeg opgebouwde zoetigheid. Tussen de lagen worden noten, zoals walnoot of pistache gestrooid en vervolgens weer met laagjes deeg bedekt. Om de zoete smaak aan te brengen wordt het na het bakken in de oven in zijn geheel overgoten met een flinke laag suikerwater. Baklava is een echte delicatesse en wordt in Turkije op bijna iedere hoek van de straat verkocht.