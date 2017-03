Ben je op zoek naar een bijzondere vakantiebestemming waarbij je zon kunt combineren met cultuur en historie? Hier en daar nog wat winkels om even te shoppen en de dag afsluiten in een sfeervol restaurant of op een heerlijk terras? Dan is Palma de Mallorca, de hoofdstad van het Spaanse eiland Mallorca, de ideale bestemming! Het is de grootste stad van het eiland waardoor er van alles te doen is. Waar kun je lekker eten en waar heb je het mooiste uitzicht? Lees het hier.

Historie

Heb je zin in een beetje cultuur en historie? Bezoek dan de Palau March, het meest bijzondere museum van de stad. Het uitzicht vanaf het museum is adembenemend: je kijkt over de prachtige typische Spaanse gebouwen van de stad, de nauwe straatjes en in de verte de bergen. Ook het kleurrijke binnenplein waar vandaan je dit bijzondere uitzicht hebt is het fotograferen waard: mooie koepeltoegangen en een bijzondere bouwstijl domineren het beeld. Een ander gebouw wat zonder twijfel het mooiste gebouw van de hele stad (misschien zelfs van het hele eiland) is is de Kathedraal La Seu. Hier kijk je je ogen uit naar alle pracht van vroeger: kleurrijke vensters, mooie kroonluchters en oude bezittingen. Net buiten de stad (op ongeveer drie kilometer afstand) vind je Castell Bellver, een magisch Gotisch kasteel op een heuvel. Het is een rond kasteel, iets wat je niet veel ziet op de wereld. Vanaf de Bellver heb je wederom een fantastisch uitzicht over Palma en over de Middellandse zee.

Winkelen

In Palma de Mallorca zijn er veel verschillende soorten winkels te vinden: van kleine vintage boetiekjes tot aan grotere winkelketens en van kleurrijke toeristenwinkels tot aan warenhuizen. Het is de ideale stad om even flink te shoppen! De belangrijkste straat van de stad is de Avinguda Jaume III waar je terecht kunt voor kleding, cadeautjes, huishoudspullen en ga zo maar door. Zowel mannen als vrouwen die gek zijn op winkelen kunnen in deze straat hun hart ophalen. Ook de Carrer de Sant Miguel kent een aantal leuke spots: hier vind je voornamelijk veel traditionele winkels en een aantal hele leuke toeristenwinkels. Perfect wanneer je op zoek bent naar een souvenir! Liever winkelen in een groot winkelcentrum? Dat kan natuurlijk ook in de grote stad: het Porto Pi winkelcentrum in Palma is de place to be. Hier vind je verschillende soorten winkels, maar ook restaurantjes, café’s en een grote supermarkt. Op de bovenverdieping vind je er zelfs een bioscoop en een bowlingbaan.

Eten en drinken

Het gezelligste plein van Palma de Mallorca is Plaza Mayor, een replica van de Plaza Mayor in Madrid. Op en rondom dit plein kan je heerlijk eten en drinken; er zijn tientallen sfeervolle terrasjes en restaurants te vinden. Probeer hier de lekkerste Spaanse tapas: Palma de Mallorca staat bekend om de heerlijkste verse vis, maar je kunt er ook genieten van lekkere gedroogde hammen, olijven en brood. De Plaza Mayor verbindt diverse winkelstraten met elkaar waardoor je na het shoppen lekker een hapje kunt eten of even wat kunt drinken. Een andere plek waar je heerlijk én gezellig kunt eten is aan de Passeig de Born. Deze straat met een mooie groene strook bomen in het midden is misschien wel de gezelligste straat van het hele centrum van Palma de Mallorca. De terrassen zitten in de avond vaak helemaal vol, er zijn muzikanten op straat te vinden en er is overal wel wat te doen.

Strand

Voor de strandliefhebbers is Palma de Mallorca zelf iets minder geschikt, omdat er niet direct aan de stad een strand te vinden is. Gelukkig is het meest dichtstbijzijnde strand erg dichtbij: Playa de Palma, vernoemd naar de stad, ligt op steenworp afstand, waardoor je kunt genieten van zowel stad en strand tijdens een citytrip. Dit strand is maar liefst drie kilometer lang en beschikt over diverse faciliteiten zoals speeltuinen, strandbarretjes, strandbeddenverhuur en nog veel meer. Sportievelingen kunnen hier terecht bij de duikschool: de onderwaterwereld van Mallorca bekijken is erg bijzonder! Ook kun je er terecht voor het huren van een kano, een waterscooter of een waterfiets. Gewoon lekker ontspannen? Dat kan natuurlijk ook: gooi je handdoekje uit, neem een boek mee, zet een muziekje op of neem een frisse duik in de zee. Genieten maar!