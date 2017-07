Wanneer de zomerzon zich ook in Nederland laat zien, gaat het weer kriebelen: we moeten erop uit! Vol energie en geen zin om het eerstvolgende vliegtuig naar een willekeurig zonnig oord te pakken? Pak de auto en je vakantie begint op het moment dat je weg rijdt. In alle vrijheid bepaal je zelf je waar je stopt en voor hoelang. Bovendien: leve de open grenzen binnen prachtig Europa! Ter inspiratie hier acht bijzondere routes voor je op een rijtje.

1. Normandië, Frankrijk

We beginnen dicht bij huis. Frankrijk barst immers van de mooie routes, langs de wijngaarden in Bordeaux tot de lavendelvelden in de Provance. En Francofiel of niet, Normandië in het noorden doet het altijd goed! Van badplaats Arromanches (bekend van de slag om Normandië in 1944) rij je langs historische plaatsen en monumenten richting Mont Saint-Michel. Deze sprookjesachtige abdij heeft een plaatsje bemachtigd op de werelderfgoedlijst en is afhankelijk van getijden soms geheel van het vasteland afgesloten. Neem ook een bezoek aan Étretat mee in je bezoek aan dit gedeelte van Noord-Frankrijk. Het plaatsje is beroemd om zijn witte krijtrotsenkust en met als hoogtepunt zijn natuurlijk uitgeslepen poorten.

2.De Amalfikust, Italië

De route langs de Amalfikust is op zijn zachts gezegd uitdagend te noemen. De pittige haarspeldbochten en flinke hoogteverschillen maakt deze route er niet een voor watjes, maar wat je ervoor terug krijgt is veel waard. Overigens is het ook dikwijls de rijstijl van de Italiaanse bestuurders die deze route extra ‘spannend’ maakt. Het kleurrijke, tegen de rotsen ‘geplakte’ stadje Positano, citroenhoofdstad Sorrento, de ruïnes van Pompeï en natuurlijk miljoenenstad Napels zijn maar een paar willekeurige hoogtepunten langs deze kustlijn die door velen wordt bestempeld als de allermooiste van Europa. Vergeet ook het vrolijke kustplaatsje Amalfi niet. Deze naamgever van de route herbergt veel gebouwen en bezienswaardig van historische waarde.

3. Turku Archipel, Finland

Wanneer je foto’s van dit prachtige archipel ten zuidwesten van Finland ziet, is het moeilijk te geloven dat hier überhaupt een fatsoenlijke weg is. Niets is minder waar: een 250 kilometer lange route verbindt de vele mini eilandjes en wordt daarbij geholpen door 12 bruggen en 9 pontjes. Eilandhoppen op zijn leukst! Met de middeleeuwse stad Turku als ijkpunt rijdt je langs pittoreske vissersdorpjes, kasteelruïnes en ongerepte natuur. Mocht je spontaan de auto willen laten staan? Op de fiets is deze route ook goed te doen!

4. Pindosgebergte, Griekenland

Kustroutes te over, dat komt waarschijnlijk als eerste in je op wanneer je denkt aan een autovakantie in Griekenland. Maar ook het binnenland van Griekenland ontdek je bij uitstek met de auto. Het vrij onontdekte Noorden van Griekenland wordt gekenmerkt door het bergmassief de Pindos. Passeer in het zomerseizoen de dorpjes die in de winter nauwelijks bereikbaar zijn en zodoende hun authentieke karakter hebben behouden. Een absoluut hoogtepunt (of in dit geval dieptepunt) is de Vikos kloof. Deze kilometerslange kloof heeft een diepte variërend van 450 tot 1600 meter en is daarmee de diepste in zijn soort.

5. Adria Magistrale, Kroatië

Maar liefst 1200 kilometer lang is de Adria Magistrale, de route die langs de Dalmatische kust loopt. Van Split naar Dubrovnik rij je langs het helderblauwe water van de Adriatische zee aan de rechterkant, terwijl je aan de landzijde karakteristieke dorpen en vooral een uiterst vriendelijke bevolking treft. Bijzonder: onderweg doorkruis je zomaar een stukje Bosnië. Wil je je roadtrip graag vervolgen? Na het passeren van Dubrovnik stuit je al gauw op de grens met Montenegro; niemand die je tegenhoudt om ook dit gedeelte van de kustlijn te ontdekken.

6. Ierland, Ring of Beara

Hoewel Ierland vooral bekend is om zijn Ring of Kerry, een overigens prachtige, maar daardoor ook een drukke route, gaan wij liever voor de rustigere Ring of Beara. Tijdens deze 137 kilometer lange route kijk je je ogen uit, wat een landschap… Onderdeel van deze route is de Healy Pass, een pittige bergpas die je uiteindelijk naar het dorpje Lauragh brengt. Heb je de tijd? Neem vanuit Glengardiff de ferry naar het bloemeneilandje Garnish Island, bekend om zijn Italiaanse tuinen. Ook een niet te missen uitstapje: Dursey Island. Het is een waar broedpaleis en ligt ten zuidwesten van schiereiland Beara. Het wordt met het vaste land verbonden door de enige kabelbaan van het land.

7. Transsylvanië, Roemenië

Ben je wel in voor een rij-uitdaging tijdens je Europese autovakantie? Transsylvanië klinkt dan zo spannend als het is, wanneer je de Transfaragasan route begaat. Onderweg passeer je prachtige alpenlandschappe, kraakheldere meren en waanzinnige vergezichten. Maar ‘always keep one eye on the road’, want haarspeldbochten, putten en stenen op de weg zijn hier niet ongewoon. Spannend: langs deze route vind je onder anderen de burcht van Vlad Tepes, beter bekend als het personage Dracula uit de beroemde legende, dat op het leven van deze man is gebaseerd.

8. Atlanterhavsveien, Noorwegen

Kilometers maken, dat kun je wel in Noorwegen. Het heeft ontelbare prachtige autoroutes die je langs waanzinnige landschappen van fjorden, bergen en valleien leiden. Zo’n route is bijvoorbeeld de Atlanterhavsveien, of de Atlantic Road. Deze weg tussen Molde en Kristiansund wordt gekenmerkt door de vele bruggen die de eilandjes met elkaar verbinden. Hoogtepunt is de iconische brug over de Storseisundet; door een gekke knik in de weg zie je op een bepaald moment het einde van de brug niet meer. Het wordt in de volksmond dan ook wel ‘de brug naar niemandsland’ genoemd.