Met de zomer in aantocht gaat het weer kriebelen voor de gemiddelde stedentripper. Niets is immers heerlijker dan een onbekende stad verkennen terwijl het zonnetje vrolijk schijnt. Aan de andere kant… wanneer die vriendelijke zon plots voor een hittegolf zorgt en je je schuifelend in een zee van bezoekers begeeft, is de lol er snel vanaf. Daarom hierbij een aantal leuke, relatief onontdekte zomerse steden.

Colmar, Frankrijk

Ken je de dorpsscene van de Disney klassieker Belle en het Beest nog? Colmar moet bijna wel een inspiratiebron zijn geweest. Één blik op dit sprookjesachtige stadje maakt bijna dat je spontaan een dansje doet. Het Franse Colmar ligt middenin de Elzas tegen de grens van Duitsland aan en dat zie je terug in de architectuur van de middeleeuwse huisjes. Frans Barok en Duits Gotiek wisselen elkaar af, met een charmant kleurrijk geheel als resultaat. Overigens is de grappige clash van culturen zelfs tot in de keuken terug te vinden: een verse croissantje of een lekker Kugelkopf bij de koffie? En Franse foie gras of Duitse sauerkraut tijdens het avondmaal?

Óbidos, Portugal

Nog zo’n stadje dat door de middeleeuwse overblijfselen een absolute aantrekkingskracht heeft is het Portugese Óbidos. Het stadje is strategisch gelegen op een berg vlakbij de Atlantische kust, met als hoogtepunt het Castelo de Óbidos. Deze romantische plek spreekt alleen al tot de verbeelding wanneer je je bedenkt dat in de 13e eeuw de toenmalige koning het aan zijn liefje schonk. Bizar zijn de helderwitte huizen vlak tegen de stadsmuur gelegen. Wanneer je over de stadsmuur loopt, maken ze zo naast de middeleeuwse overblijfselen eigenlijk wel een bijzonder contrast. Tel daar de kleurrijke bloemenpracht in het zomerzonnetje bij op: camera in de aanslag!

Pistoia, Italië

Door omliggende toeristentrekkers als Lucca en Siena is dit pareltje heel onterecht tijdenlang het ondergeschoven kindje geweest als het om bezoekers gaat. Daar gaat dit jaar wellicht verandering in komen, want het prachtige Pistoia in het noordwesten van Toscane is dit jaar uitgeroepen tot culturele hoofdstad. Het culturele erfgoed vind je er niet alleen terug in de prachtige gotische en bouwstijlen, maar ook in de van oudsher beoefende ambachten. Keramiek en smeedijzeren creaties worden hier met trots gemaakt, net zoals de ‘confetti’, de traditionele bruidssuikers. Ook de thermale grotten net buiten het centrum hebben een grote aantrekkingskracht. Cultuur, culinaire hoogstandjes en thermale baden om de hoek: do I need to say more?

Hallstatt, Oostenrijk

Dat er zoveel moois te zien is op zo’n relatief korte afstand van ons kikkerlandje: het gaat vast door je heen wanneer je deze Oostenrijkse stad, gelegen aan de Hallstatter See bezoekt. De immense berg waardoor de stad wordt omgeven heeft misschien wel de grootse aantrekkingskracht. De berg, onderdeel van het Salzkammergut, lijkt bijna magisch in het meer te verdwijnen. Het zomerse zonnetje doet het charmante Hallstat goed, je begrijpt dat zoiets bijzonders op de Werelderfgoedlijst prijkt. Het staat onder anderen bekend om zijn karakteristieke, met klimop begroeid huizen. Inmiddels is de aangrenzende zoutmijn niet meer in gebruik, maar dat maakt een ritje met de ondergrondse kabelbaan door de mijn er niet minder spannend van.

Bilbao, Spanje

Alhoewel daar door de recente opening van het Guggenheim waarschijnlijk gauw verandering in gaat komen, is Bilbao vrij onontdekt gebleven. Natuurlijk moet je het Guggenheim museum een bezoek brengen, al is het alleen maar om de in het oog springende kunst van Jeff Koons. Laat dit je bezoek aan Bilbao echter niet overheersen, want daar is de recent opgeknapte stad onder de Spaans-Baskische zon gewoon te leuk voor. Struin in de Casco Viejo (het oude stadscentrum) langs hoogtepunten als de Basílica de Begoña en de Mercado de la Ribera, de grootste overdekte markt van het land. Uitrusten doe je natuurlijk geheel naar Baskische traditie onder het genot van de heerlijkste pinxcos en wijnen.

Triëst, Italië

Rij het overbevolkte Venetië deze zomer gewoon voorbij tot je zo’n 150 kilometer verder in deze prachtstad aankomt. Niets ‘triest’ aan het Italiaanse Triëst! Sterker nog, door zijn ligging aan de Sloveense grens heeft het meerdere oorlogen en machthebbers overleeft als een sterke, trotse en welvarende stad. Door deze statige uitstraling wordt het ook wel het Wenen van Italië genoemd. Triëst is eveneens bakermat van de wereldberoemde ‘Illy’ koffie. Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt is het kasteel Miramare, dat prijkt op een direct aan de golf van Triëst gelegen rots. Aan het chique aandoende witte kasteel kleven heel wat legendes, maar alleen al voor de prachtige panorama plaatjes is het een bezoek waard.

Ohrid, Macedonië

Ohrid mag dan wel een kleine stad zijn, grootse indrukken geeft het zeker. Ten tijde van voormalig Joegoslavië wisten de rijken dit prachtige historische plaatsje al te vinden, en geef ze eens ongelijk. Macedonië mag dan niet aan de kust liggen, het kraakheldere water van het meer van Ohrid maakt dit helemaal goed. Al in de Romeinse tijd werd Ohrid op waarde geschat vanwege zijn ligging aan de belangrijkste handelsroute in de regio. De sindsdien rijke geschiedenis van de omgeving levert prachtig cultureel erfgoed op, waardoor Ohrid een plaatsje op de UNESCO werelderfgoedlijst verwierf. De stad telt een aantal bijzondere kerkjes, waarvan een van de mooiste het Sveti Jovan kerkje, hooggelegen op een klif boven het meer.