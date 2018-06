Tijdens een lang weekend van vier dagen kun je drie steden in drie verschillende landen bezoeken, namelijk Wenen in Oostenrijk, Bratislava in Slowakije en Brno in Tsjechië. Tussen Wenen en Bratislava ligt slechts 80 kilometer en tussen Bratislava en Brno ligt maar 130 kilometer. Ben jij klaar voor een onvergetelijke citytrip met drie steden in één weekend?

De route

Voor deze route heb je minimaal een lang weekend de tijd nodig, langer kan natuurlijk altijd! Vanaf een van de Nederlandse vliegvelden vlieg je naar Wenen, vanaf daar ben je in iets meer dan een ruim uur met de (huur)auto in Bratislava. Je kunt ook goedkoop met de trein gaan: een mooie treinreis van ook slechts een uur. Wanneer je met de auto gaat kun je onderweg nog stoppen waar je wilt zoals in Parndorn of Fischamend. Vanaf Bratislava kun je binnen anderhalf uur met de trein naar het Tsjechische Brno. Wanneer je over een huurauto beschikt die je in een ander land kunt inleveren, is het ongeveer een uur en een kwartier rijden.

Uiteraard kun je de reis ook precies andersom maken. Vanaf Nederland vlieg je binnen twee uur naar de Oostenrijkse hoofdstad. Je kunt ook kijken of er nog goedkopere tickets zijn via Brussel, Charleroi of één van de Duitse vliegvelden.

Wenen

In het noord-oosten van Oostenrijk vind je de hoofdstad Wenen. De stad ligt aan de Donau en is de grootste stad van het hele land. Het bijzondere van Wenen is dat het een rijke geschiedenis heeft, wat je op veel plekken in de stad terugziet. Het is dé stad van de opera: veel beroemde componisten zoals Mozart en Beethoven hebben er gewoond.

Het grootste monument van Wenen is Schloss Schönbrunn, een bijzonder groot paleis dat ooit dienst deed als zomerverblijf van de keizer. Vandaag de dag kun je er de groene tuinen bekijken waar je uren kunt wandelen en word je in de sprookjeswereld van Sisi meegenomen. Ook het Hofburg Paleis is meer dan de moeite waard: het is het verblijf van de Bondspresident van Oostenrijk. Het magische van deze plek is dat het interieur nog exact zo is zoals vroeger, toen de keizers er met hun vrouwen woonden. Bezoek de grote bibliotheek, de kleurrijke appartementen en de schatkamer.

Wanneer je in Wenen bent zou je eigenlijk een opera moeten bezoeken. Dit kan in de Weense Staatsopera, het grootste operagebouw van het hele land. Alleen het gebouw is al meer dan het bezoeken waard! Ben je dol op musea? Dan ben je in het MuseumsQuartier aan het juiste adres: hier vind je wisselende exposities van hedendaagse kunst, concerten, dansshows en meer. Het weer is wisselend in Wenen: in de winter kan het behoorlijk koud zijn, de lentes zijn mild en in de zomer kan het er 30 graden worden.

Bratislava

In het westen van Slowakije vind je Bratislava, een kleine maar historische bestemming waar je je een of twee dagen goed kunt vermaken. Bratislava kent ongeveer 430.000 inwoners en ligt aan de voet van de Kleine Karpaten. Het is de grootste stad van het land en perfect voor mensen die nieuwe, onbekende steden willen ontdekken.

Het historische centrum van Bratislava vind je rondom de Bratislavský hrad, een oude burcht die in de negende eeuw al werd opgebouwd. Het statige gebouw met vier torens ligt op een heuvel en is daarom vanaf veel plekken in de stad te zien. Vanaf daar heb je dan ook een mooi uitzicht over Bratislava. Bezoek tevens Grassalkovichov Palác, de stijlvolle residentie van de president van Slowakije. Als bezoeker kun je hier de grote groene tuinen bezoeken en bekijken.

Voor mooie historische gebouwen bezoek je de Grote Markt van Bratislava, waar je mooie pastelkleurige en fotografiewaardige gebouwen vindt. Hier is tevens het oude stadhuis gelegen en vind je de mooie Maximiliaanfontein. Leuk extra weetje: in de winter vind je op dit plein een hele gezellige kerstmarkt! De winters zijn er fris, maar niet ijskoud. Ook in de zomer ben je hier aan het juiste adres: door de goede ligging tussen de bergketens valt hier vrij weinig neerslag. In de maanden juni, juli en augustus kan het er tot wel 30 graden worden.

Brno

Vanuit Bratislava ga je door naar het bijzondere Brno, de grootste stad van het Tsjechische Moravië. Brno ligt aan de Svitava en Svratka rivieren en beschikt over 390.000 inwoners. De stad is (nog) geen extreem druk bezochte toeristenstad wat het juist bijzonder maakt om Brno te verkennen. Vergis je niet: Brno is absoluut geen kleine stad: het ademt de sfeer van een middelgrote stad in Europa.

Brno is een mix van historische gebouwen en moderne bouw. In het oude centrum van de stad vind je talloze prachtige oude gebouwen. Het zal je misschien wel opvallen nadat je in Wenen bent geweest dat de architectuur hier vrijwel hetzelfde is! Bezoek het Spielberg kasteel gelegen op de Spielberg. Dit kasteel was in de tijd van Keizerrijk Oostenrijk een gevangenis. Tegenwoordig is het opengesteld voor bezoek én kun je hier terecht voor een mooi uitzicht. Net buiten de stad vind je Villa Tugendhat, een waar modern meesterwerk van architectuur en functionalisme. Deze plek is ook precies de plek waar Tsjechië werd gescheiden van Slowakije.

Haal bij de plaatselijke VVV in Brno een gratis Use it-map met de leukste tips voor lekker eten en drinken en andere hotspots. Laat je vooral verrassen door wat deze kleurrijke stad te bieden heeft. In Brno valt vrij weinig neerslag, vooral in de zomer. Tussen de maanden april en oktober is het daardoor een ideale citytripbestemming.



