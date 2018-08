Ben je avontuurlijk maar wil je ook cultuur snuiven? Maak dan een roadtrip op een van de mooiste eilanden van Europa: Sicilië. Onderweg kom je door pittoreske dorpjes, bezoek je oude tempels en kun je relaxen op verlaten strandjes. Dit Italiaanse eiland is perfect voor een afwisselende reis.

Auto klaarmaken voor een roadtrip

Gebruik je je eigen auto voor de roadtrip, maak dan een goede routeplanning. Afhankelijk van de route die je kiest, kom je mogelijk over tolwegen of heb je wegenvignetten nodig. Check verder de banden van de auto en neem een reservewiel mee. In Italië mag je in de zomerperiode niet op winterbanden rijden, zorg ervoor dat je zomerbanden onder de wagen hebt want anders riskeer je een fikse boete. Verder moet je verplicht een gevarendriehoek in de auto hebben en een veiligheidshesje. Wil je gebruikmaken van een navigatiesysteem, check dan of die nog up-to-date is. Je bespaart tijd door van tevoren een ticket te boeken voor de overtocht vanaf het vasteland van Italië naar Sicilië. Er vertrekken veerboten vanuit de havens van Civitavecchia, Napels en Genua.

Belang goede autoverzekering

Bij een roadtrip hoort een auto die beschermd is tegen onvoorziene omstandigheden. Je kunt nog zo’n vrije geest zijn, maar zorg voor een goede autoverzekering. Hiermee voorkom dat je zonder hulp met pech langs de weg komt te staan. Zeker op Sicilië is dat geen overbodige luxe, want het verkeer is heel anders dan in Nederland. Italianen rijden vaak te hard en geven nauwelijks richting aan. En veel van de wegen zijn niet geweldig onderhouden en vaak onverlicht.

Reizen met een huurauto

Reis je met een huurauto, regel die dan van tevoren zodat je de auto direct kunt ophalen op het vliegveld. Het voordeel van een huurauto is dat je minder omkijken hebt naar de vaste lasten. Zorg er wel alsnog voor dat je weet wat er allemaal wordt gedekt als je schade rijdt of met pech komt te staan. Ook de verzekering bij een huurbedrijf kun je namelijk uitbreiden.

De route

Vanuit Nederland kun je vliegen naar de luchthavens van Trapani, Palermo of Catania, waar je een auto kunt huren. Reis je per eigen auto, dan kom je met de veerboot aan in Catania of Palermo. Catania is niet heel bijzonder, maar op ongeveer een uur rijden ligt het sfeervolle Syracuse. Dit is een van de mooiste steden op het eiland, met een bijzonder oud centrum, barokke kerken en tal van restaurants waar je heerlijk kunt eten.

Noto

Syracuse is een goed uitgangspunt voor diverse tripjes. Het kleine plaatsje Noto mag je zeker niet overslaan tijdens je roadtrip. Niet voor niets staat het stadje op de Werelderfgoedlijst. En je kunt er ontzettend lekker ijs eten.

Marsala en Trapani

Een bezoek aan Sicilië is niet compleet zonder dat je Marsala en Trapani hebt bezocht. Marsala staat bekend om zijn versterkte wijn met dezelfde naam en je vindt in het stadje tal van wijnbarretjes waar je deze wijn kunt proeven. Trapani is de moeite waard vanwege de beroemde zoutvlaktes, maar het stadje zelf heeft ook genoeg te bieden. De straatjes zijn stuk voor stuk zeer fotogeniek en de lokale keuken is voortreffelijk. Je proeft de invloeden uit de Noord-Afrikaanse keuken omdat Trapani vroeger onderdeel was van de handelsroute naar Tunesië.

Palermo

Als hoofdstad van Sicilië wordt Palermo nog steeds geassocieerd met de maffia, maar het is sinds de gewelddadige jaren 90 een stuk rustiger geworden. De stad staat tegenwoordig veel meer bekend om cultuur. Een fascinerende plek is de Catacombe Dei Cappuccini, waar je rondloopt tussen de gebalsemde lichamen van rijke Sicilianen. Bezoek ook de prachtige kapel in het Palazzo dei Normanni en proef de lokale cultuur op een van de kleurrijke marktjes. Nagenieten doe je op een van de vele terrassen die Palermo rijk is.

Zin gekregen in een roadtrip?

Heb je zin gekregen in vakantie maar weet je nog niet waar naar toe? Doe inspiratie op met de bestemmingsplanner van Stedentripper en vind je een ideale bestemming door een paar simpele vragen te beantwoorden.