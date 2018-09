Verborgen in het hart van de Spaanse regio Andalusië ligt de historische stad Granada. Hier kun je niet alleen het wereldberoemde Alhambra bezoeken, maar ook een dagje naar het strand gaan of zelfs op wintersport. En gezellig eten in een restaurant of in een van de gezellige barretjes, want de stad aan de voet van het Sierra Nevadagebergte staat bekend om de culinaire specialiteiten.

Historisch Alhambra

Het eeuwenoude Alhambra is een immens fort dat door de Moren werd gesticht. Zelfs als je tijdens je citytrip naar Granada geen bezienswaardigheden zou bezoeken, dan kun je niet om het Alhambra heen. Het kastelencomplex is het toppunt van Moorse architectuur en behoort tot de mooiste gebouwen van heel Spanje. Behalve de architectuur beschikt het Alhambra over prachtige uitkijkpunten, vanaf waar de Moren de hele omgeving konden overzien. Vanwege de strategische ligging heeft het fort eeuwenlang oorlogen kunnen doorstaan. Ook het klooster van Sint-Franciscus, dat binnen de muren van het Alhambra ligt, is nog in de authentieke staat.

Het hoogtepunt van het Alhambra is het Palacios Nazaries. Dit voormalige paleis van de Moorse koning is vrijwel overal versierd met gedetailleerde tekeningen en geschriften. De paleistuinen zijn fraai aangelegd en worden nog altijd goed onderhouden. Voor een bezoek aan dit gedeelte van het Alhambra is, zeker tijdens het hoogseizoen, vooraf reserveren noodzakelijk. Je kunt dan een vast moment op de dag kiezen waarop je de Nasridische Paleizen kunt bezoeken.

De oude wijk El Albaicín

Tijdens een bezoek aan Granada is het zeker de moeite waard om door de Spaanse wijk El Albaicín te wandelen. Hier vind je de beroemde Arabische bezienswaardigheden, maar ook diverse christelijke monumenten. Kriskras wandelend door smalle straatjes kom je op prachtige pleintjes, terwijl je geniet van alle oude kerken en andere bouwwerken die je onderweg tegenkomt.

Aan het eind van de wandeling door El Albaicín kom je uit op het Plaza de San Nicolas, dat genoemd is naar de gelijknamige kerk die aan het plein staat. Hier heb je een prachtig uitzicht op het Alhambra, want wijk ligt op een heuvel recht tegenover het Alhambra. Sluit daarna de dag af in één van de vele gezellige restaurantjes in El Albaicín.

Parque de las Ciencias

Parque de las Ciencias is een wetenschapsmuseum in Granada. Het museum is 70.000m² groot en is een vermenging van cultuur en wetenschap. Het motto van prachtig vormgegeven Parque de las Ciencias is “Een nieuw soort museum”.

Ontdekken staat centraal in het museum, waarbij het astronomie-gedeelte en het Planetarium favoriet zijn onder de meeste bezoekers. Vooral kinderen vinden de spannende reis door het heelal die je in het Planetarium kunt maken het hoogtepunt van het bezoek.

Shoppen

Hou je van shoppen? Ook dan is Granada een goede keuze, voor iedere winkelstijl. Naast grote winkelstraten en moderne winkelcentra, zoals Serrallo Plaza en Centro Commercial Neptuno, heeft Granada ook veel kleine winkelstraatjes.

In de souvenirwinkels worden handgemaakte spulletjes verkocht. Granada is onder meer bekend vanwege de ‘taracea’, een soort mozaïekwerk dat in hout wordt ingelegd en op verschillende soorten voorwerpen gebruikt wordt, zoals op doosjes, spiegelranden, schaakborden en zelfs gitaren. De meeste winkels met traditionele producten en souvenirs vind je rond het Alhambra, bijvoorbeeld in Calle Caldería Nueva.

Beste tijd voor een bezoek aan Granada

In Granada kan het in de zomer midden op de dag heel warm zijn. Het kwik loopt in juli of augustus vrijwel dagelijks op tot boven de 30 graden. Bezoek je Granada in de zomer? Kies dan in de ochtend of late namiddag voor een actieve stadstour of een bezoek aan bezienswaardigheden in de openlucht, zoals het Alhambra. Op het heetst van de dag kun je beter afkoelen onder de airco van een winkelcentrum of museum. Waar veel kleinere winkels dan gesloten zijn vanwege de siësta, zijn de meeste shopping malls gewoon geopend.

In de lente en herfst heb je overdag minder last van de hitte, terwijl het in de wintermaanden rond het middaguur juist aangenaam kan zijn. En aanzienlijk minder druk, bovendien.