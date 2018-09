Ga je binnenkort op roadtrip door Europa? Dan is het verstandig om van tevoren de verkeersregels te checken. Binnen Europa heb je namelijk te maken met verschillende, soms bizarre verkeersregels. Waar moet je op letten als je bijvoorbeeld met de auto door Spanje of Frankrijk reist? Wij zetten zeven van de meest opmerkelijke verkeersregels op een rijtje.

1. In Frankrijk moet je een alcoholtest in de auto hebben

Niet heel opmerkelijk, maar wel goed om te weten. Dit bezitten van een bruikbare alcoholtest is sinds 2012 verplicht. Dit geldt dus ook voor Nederlanders die op vakantie gaan naar Frankrijk of met de auto door Frankrijk rijden. Het is de bedoeling dat de bestuurders zelf gebruikmaken van deze test als ze twijfelen of ze nog in staat zijn om een auto te besturen. De test is in Nederland voor ongeveer 4 euro te koop bij de ANWB. Wat wel opmerkelijk is, is dat er geen sprake is van een bekeuring als je deze test niet hebt.

2. Plassen langs de weg in Engeland

Je kent het wel: je zit in de auto en je moet heel nodig naar het toilet. Het eerstvolgende tankstation is kilometers ver. Wat nu? In Engeland hoeft dit helemaal geen probleem te zijn. Je mag hier namelijk naast de achterband je behoefte doen. Zolang je maar met je rechterhand de auto aanraakt.

3. Naakt rondrijden in Duitsland

In Duitsland zien ze een auto als een privéruimte. Wil je naakt achter het stuur stappen? Dan mag dat. Of het verstandig is, is een tweede vraag. De meeste autoverzekeraars dekken de schade namelijk niet als je onverhoopt in een ongeluk verzeild raakt en geen kleding aan hebt.

4. Non-stop toeteren bij vervoeren zieken of gewonden

Ga jij binnenkort met de auto naar Italië? Dan is het goed om te weten dat automobilisten aan één stuk mogen toeteren als zij zieken of gewonden vervoeren.

5. Autoverkoop in Italië na rijden met te veel alcohol in je bloed

Ook in Italië: de politie mag jouw auto verkopen als je met meer dan 1,5 promille in je bloed rondrijdt.

6. 24/7 de koplampen aan in Zweden

In Zweden moet je altijd het dimlicht of dagrijlicht aan hebben staan, ook al schijnt de zon. Dit geldt overigens ook voor Noorwegen.

7. In Noorwegen mag je alleen buiten de bebouwde kom roken

Naast de verplichte verlichting houdt Noorwegen er nog een aparte verkeersregel op na. Zo geldt er een rookverbod voor bestuurders binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom mag je wél een sigaret opsteken achter het stuur.

