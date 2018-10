Wil je een geslaagde citytrip organiseren? Dan kun je ervoor kiezen om een vliegticket te boeken naar een ver oord, maar in feite hoef je helemaal niet urenlang te vliegen voor een leuke stedentrip. Er zijn namelijk diverse bestemmingen die helemaal niet ver van Nederland liggen en absoluut de moeite waard zijn om eens te bezoeken.

We geven je vier tips voor steden die je kunt bezoeken als je niet te lang wil vliegen voor jouw citytrip. Elk van deze bestemmingen ligt op minder dan 2 uur vliegen van luchthaven Schiphol!

1. Bergen

Als je online zoekt naar foto’s van Noorwegen, kom je ongetwijfeld een foto tegen van gekleurde huisjes aan het water. Velen denken dat deze foto in Oslo genomen is. Dit is echter niet het geval. De beroemde foto van de vrolijk gekleurde huisjes is geschoten in het prachtige Bergen.

Bergen ligt in het uiterste westen van Noorwegen. Het stadje is absoluut pittoresk te noemen en dit maakt het leuk om enkele dagen door Bergen te struinen. Verder vind je in de stad diverse leuke bezienswaardigheden. Denk hierbij aan de wijk Bryggen, waar de bekende foto van de gekleurde huisjes geschoten is, maar ook aan het park Byparken en Fisketorget. Dit is een bekende vismarkt. Net buiten Bergen vind je de berg Ulriken, die een prachtig uitzicht over de omgeving biedt. De top van de berg kun je met de kabelbaan bereiken.

2. Bristol

De meeste mensen die tijdens een citytrip een bezoek aan Engeland brengen, reizen naar de bruisende stad Londen. Logisch, want Londen is een leuke stad met vele bezienswaardigheden. Ben je al eens in Londen geweest? Bezoek dan een van de andere leuke steden in Engeland, zoals Bristol. Bristol is een grote en gezellige havenstad waar je je met gemak enkele dagen kunt vermaken. In de stad vind je namelijk veel leuke bezienswaardigheden.

Een bezienswaardigheid die je zeker moet bezoeken als je in Bristol bent, is de Clifton Suspension Bridge. Deze brug is namelijk een van de bekendste iconen van de stad. De brug verbindt Bristol met North Somerset en ziet er indrukwekkend uit. Verder moet je ook zeker de haven van Bristol bezoeken. Deze was vroeger al erg belangrijk voor de stad, maar heeft nog altijd een grote internationale waarde. En wil je gezellig ergens eten? Ga dan naar Wapping Wharf bij de haven. Hier vind je diverse leuke restaurants.

3. Malmö

Na Stockholm en Göteburg is Malmö de grootste stad van Zweden. De stad verbindt Scandinavië met Europa en is bovendien verbonden met Denemarken. Net buiten de stad vind je namelijk de iconische Sontbrug, die je vanuit Zweden naar buurland Denemarken brengt.

De meeste mensen rijden alleen door Malmö heen, bijvoorbeeld om naar Denemarken te gaan. Wij raden je aan om niet meteen door te rijden naar je eindbestemming, maar een paar dagen in Malmö te blijven. In de stad is namelijk veel te doen. Je kunt er het meest besproken bouwwerk van Zweden bewonderen, de Turning Torso, maar je kunt er ook fijn winkelen, lekker eten en gewoon leuk rondwandelen. Bezoek ook zeker de populairste bezienswaardigheid van de stad, het plein Stortorget. Dit plein is niet alleen mooi, maar ook erg gezellig. Rond het plein vind je namelijk diverse restaurants waar je lekkere Zweedse specialiteiten kunt proeven.

4. Nantes

Tot slot kun je er ook voor kiezen om naar de Franse stad Nantes te gaan als je niet te lang wil reizen voor jouw citytrip. Nantes is minder bekend dan steden als Parijs, Nice en Lyon, maar zeker de moeite waard om eens te bezoeken. In de havenstad staan kunst en cultuur centraal. Je vindt er niet alleen leuke musea, maar ook creatieve hotspots voor kunstenaars en kunstliefhebbers. En wil je een sportieve vakantie organiseren? Dan zit je in Nantes ook zeker goed, want in en rond de stad kun je heerlijk fietsen.