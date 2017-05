Je kent het wel: je bevind je in een restaurant in een land waarvan je de taal niet spreekt. De serveerster beheerst absoluut geen Engels, en uit de menukaart kun je ook geen wijs worden. Hoe voorkom je nu dat je een half uur later wordt opgezadeld met een wel heel apart lokaal gerecht?

We kunnen je misschien niet helpen kiezen, maar wel waarschuwen voor een aantal lokale ‘specialiteiten’. Afgaand op de ingrediënten en/ of bereidingswijze, zouden wij deze gerechten namelijk zeker niet direct kiezen. Pas op: niet voor zwakke magen!

1. Casu Marzu (madenkaas) – Italië

Volgens het Guinness Book of Records is Casu Marzu, een typisch Sardijnse ‘lekkernij’, de gevaarlijkste kaas ter wereld. Dit komt doordat de kaas op smaak gemaakt wordt door larven van de kaasvlieg, die bij consumptie nog vrolijk in de kaas krioelen. Als deze maden in de kaas sterven, wordt deze namelijk giftig, en dus oneetbaar. Een fijne gedachte.



Afbeelding via Paolo Cogoni

2. Surströmming (zure haring) – Zweden

In Nederland kennen we ook zure haring, maar die is niets vergeleken bij de Zweedse variant. Deze wordt namelijk na de vangst gepekeld en in vaten in de zon gezet, zodat de haring gaat gisten. Nadat de Surströmming is ingeblikt, gaat het gistingsproces verder, zodat de blikken bol gaan staan. Bij het openen van een blikje Surströmming komt echter zo’n onvoorstelbare stank vrij, dat in veel Zweedse huurcontracten vermeld staat dat het verboden is om Surströmming binnenshuis te openen.



Afbeelding via wrote

3. Escargot (tuinslakken) – Frankrijk

Dit bekende Franse gerecht is een populair voorafje in het land van wijn en stokbrood. Wijngaardslakken worden met knoflook en peterselieboter bereid, om vervolgens met een speciale slakkenlepel te worden gegeten.



Afbeelding via Wikipedia

4. Lundi (papegaaiduiker) – IJsland

De papegaaiduiker is een kleurrijke, kleine vogel, die ook wel de clown der zeevogels wordt genoemd. Op IJsland vinden ze deze vogel niet alleen grappig, maar ook erg lekker. Het vlees wordt gegrild, en ook de eieren worden gegeten. Daarnaast wordt het hart van een papegaaiduiker, dat rauw gegeten dient te worden, als een delicatesse gezien op IJsland.



Afbeelding via hawkgenes

5. Haggis (schapenmaag) – Schotland

Wellicht het bekendste gerecht in deze lijst is Haggis, dat voornamelijk bestaat uit de ingewanden van een schaap, aangevuld met havermout en wat kruiden. Dit alles wordt in een schapenmaag gestopt, en vervolgens geserveerd.



Afbeelding via stevense23

6. Smalahove (schapenkop) – Noorwegen

Dit gerecht wordt vooral rond Kerst veel gegeten in Noorwegen. De schapenkop wordt eerst ontdaan van wol, vel en hersenen, waarna het ongeveer drie uur wordt gekookt. Smalahove wordt geserveerd met wat aardappelen en koolraap, maar wordt meestal in zijn geheel op een bord gelegd.



Afbeelding via stein936

7. Hákarl (gefermenteerde haai) – IJsland

Het vlees van de Groenlandse haai is niet eetbaar, doordat het giftige stoffen bevat. Dit houdt de IJslanders echter niet tegen, want als dit haaienvlees zes tot twaalf weken onder het zand heeft liggen gisten, zijn deze gifstoffen verdwenen. De enorm sterke bijkomende geur nemen de IJslanders dan voor lief. Hákarl wordt veelal in blokjes gegeten, die enigszins op kaas lijken.



Afbeelding via moohaha

8. Cibreo (hanekamsaus) – Italië

Kippenlevers, hanekammen, en -lellen en ongelegde kippeneieren; het zit allemaal in cibreo. Deze saus, die eveneens wat peterselie, ui en wijn bevat, is gebaseerd op een eeuwenoud Toscaans recept. Naar verluid was cibreo het favoriete gerecht van Catherina de Medici.



Afbeelding via Sapere Sapori

9. Criadillas (stierentestikels) – Spanje

Dit gerecht, dat ook wel ‘stiereneieren’ wordt genoemd, wordt niet alleen in Spanje gegeten, maar ook in delen van Mexico en de Verenigde Staten. De testikels worden voorzien van een laagje bloem en wat peper en zout, waarna deze voor korte tijd in de hete olie verdwijnen.



Afbeelding via Abudulla Saheem

10. Tete de veau (kalfshoofd) – Frankrijk

In tegenstelling tot het Noorse Smalahove, waarbij de hersenen worden verwijderd, worden deze bij Tete de veau juist wel gegeten. De Fransen besteden daarentegen weer meer tijd aan het opmaken van het gerecht, maar het blijft een combinatie van kalfshersenen, kalfstong en kalfswangen.



Afbeelding via iSaveurs

11. Lutefisk (kabeljouw met loog) – Noorwegen

Versgevangen Kabeljauw (soms wordt ook Leng gebruikt) wordt eerst een aantal dagen geweekt in water. Daarna wordt het nog twee dagen geweekt in een mengsel van water en loog, een bijtende stof die in veel schoonmaakmiddelen wordt gebruikt. Tenslotte wordt het weer een dag of 5 in gewoon water geweekt. Het resultaat is Lutefisk, een bijna doorzichtige, sterk ruikende en apart smakende vis, die ook in Denemarken en Zweden gegeten wordt.



Afbeelding via The Bjornar Identity

12. Cieche Fritte (gefrituurde babypaling) – Italië

Nog een Toscaans gerecht dat wat minder bekendheid geniet, is cieche fritte. Dit zijn jonge palingen van ongeveer een centimeter lang, die kort gefrituurd zijn in knoflookolie.

Wie trouwens denkt dat de Nederlandse keuken geen vreemde gerechten kent, komt bedrogen uit. Kijk bijvoorbeeld maar eens wat de ingredienten van zult, bloedworst of frikandel zijn…

Ken jij nog meer aparte Europese ‘lekkernijen’? Deel deze dan gerust!