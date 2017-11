Tijdens een stedentrip wil je eigenlijk zo min mogelijk missen van je bestemming, maar het kan ook erg fijn zijn om na een lange dag shoppen of museumhoppen te kunnen relaxen in je hotelbadkamer. En zéker als de badkamer in je hotel eruit ziet als één van deze prachtige sanitairkunststukken.

New Hotel in Athene, Griekenland



Voormalig Olympisch hotel in Athene, her-ontworpen door de gebroeders Campana, via Designboom

Hotel Punta Tragara in Capri, Italië



De badkamer is al mooi, maar het uitzicht… Schitterend! Via Hotel Tragara

Hotel Puerta America in Madrid, Spanje



Eén van de meest unieke hotels in designstad Madrid, via e-Architect

Ritz Hotel in Parijs, Frankrijk



Veel marmer en gouden kranen in dit hotel in Parijs – voor fans van over-the-top, via BBC

Bellinter House Hotel in County Meath, Ierland



Origineel: een enorme, stijlvolle kamer in een herenhuis als badkamer, via Concierge.com

Clos du Léthé, in Languedoc Roussillon, Frankrijk



Een schitterende mix van oude en moderne stijlen en materialen, via CN Traveler