Bezuinigen tijdens een stedentrip is niet ontzettend moeilijk, want in vrijwel iedere grote Europese stad kun je veel dingen doen, zonder dat je een toegangskaartje hoeft te kopen. Erg handig dus, want crisis of niet, gratis bezienswaardigheden zijn altijd mooi meegenomen!

Deze maand geven we iedere week tien tips voor gratis bezienswaardigheden in populaire steden, beginnende met Parijs.

1. Jardin du Luxembourg

De Jardin du Luxembourg is één van de grootste stadsparken in de Franse hoofdstad en is aangelegd rondom Palais du Luxembourg. De grote vijver, openluchtcafé, poppentheater en muziektent trekken veel Parijse studenten en gezinnen aan, maar dankzij de ligging (achter Boulevard St-Michel), de groene omgeving en de vele honderden beelden in de tuin, is Jardin du Luxembourg ook erg geliefd onder toeristen.



Jardin du Luxembourg staat vol met stoelen voor bezoekers, via Anna Fox

2. Parc de la Villette

Ook Parc de la Villette is een stadspark, maar volledig anders dan Jardin du Luxembourg. Waar de paleistuinen rust en romantiek uitstralen, is het net iets grotere Parc de la Villette een modern entertainmentpark aan Canal de l’Ourcq. Wetenschapsmuseum Cité des Sciences et de l’Industrie (het grootste van Europa), de bioscoop, concerthal en het muziekmuseum zijn misschien niet gratis, maar het park staat ook bol van zogenaamde vermaaksarchitectuur; aparte bouwwerken zonder echte functie, die voor iedereen (gratis) te bewonderen zijn.



Parc de la Villette weerspiegelt in La Géode, één van de vele ‘follies’ via Lauren Manning

3. Wandeling over en langs de Seine

De rivier de Seine doorkruist Parijs en is ideaal voor een hele dag rondstruinen. De vele bruggen (37 om precies te zijn), waarvan Pont Neuf en Pont Alexandre misschien wel de mooiste zijn, brengen je van de ene oever naar de andere, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken welke zijde van de Seine nu eigenlijk de mooiste is. Kun je niet kiezen? Rust dan even uit in Parc de l’Ile Saint Germain, een stadspark op eilandje in de rivier.



De Seine is een heerlijke plek voor een wandeling, via Moyan Brenn

4. Het Louvre (en andere musea)

Iedere eerste zondag van de maand én op Quatorze Juillet (14 juli) kun je het populairste museum ter wereld gratis bezoeken. Ben je jonger dan 25 jaar? Dan kun je ook op vrijdagavond gratis naar binnen. Op de eerste zondag van de maand kun je overigens ook gratis naar onder meer Musée d’Orsay, Musée Rodin of Centre Pompidou. Houd op die dag (vooral bij het Louvre) wel rekening met lange rijen voor deze musea. Sla je die liever over? Koop dan voor een skip the line ticket. Voor het Louvre kost deze 15 euro, Musée D’Orsay is met 12 euro net iets goedkoper.

Een extra tip: sommige andere musea, waaronder Musée Carnavalet en Musée Curie zijn altijd gratis te bezoeken. Op de eerste zondag van de maand is het hier dan ook vaak rustiger dan normaal, omdat veel koopjesjagers dan de andere musea bezoeken.



De kenmerkende pyramide voor het museumgebouw, via simo0082

Niet gratis, maar wel héél voordelig van alles zien in Parijs? Bestel vooraf je toegangskaartje, waarmee je de wachtrij ontloopt én geld bespaart. Niet gratis, maar wel héél voordelig van alles zien in Parijs? Bestel vooraf je toegangskaartje, waarmee je de wachtrij ontloopt én geld bespaart. Kijk hier voor meer informatie

5. Notre Dame

Nog een reden om je stedentrip naar Parijs in het eerste weekend van de maand te plannen, is een gratis bezoek aan de Notre Dame. De imposante kathedraal zelf is iedere dag gratis te bezoeken, maar voor het beklimmen van de kerktoren betaal je (als je ouder bent dan 25) normaal gesproken €8,50. Ook deze is op de eerste zondag van de maand dus gratis te bezoeken. Het prachtige uitzicht is de klim van 387 treden zonder twijfel waard.



De Notre Dame vanaf de Seine, via BuildArk

6. De Eiffeltoren

Natuurlijk mag de Eiffeltoren, dat één van de bekendste bouwwerken ter wereld is, niet ontbreken in dit rijtje. De 300 meter hoge staalconstructie is vanuit een groot gedeelte van de stad te zien. Vanaf Place du Trocadéro heb je een prachtig uitzicht op de toren, maar ook vanaf de andere kant (Champ du Mars) zit je eerste rang. Ontloop je liever de busladingen toeristen? Probeer het dan vanaf de Tour Montparnasse of de Arc de Triomf, of onder het genot van een etentje op het dakterras van Les Ombres. Deze opties zijn echter helaas niet gratis. Dat geldt ook voor het beklimmen van de Eiffeltoren zelf, al kun je op diverse plekken wel met korting een skip the line ticket kopen.



Prachtig (gratis) uitzicht op 7.300 ton metaal, via Lendog64

7. Panthéon

Jammer genoeg is het Panthéon alleen op de eerste zondagen van oktober tot en met maart te bezoeken. De buitenkant van dit gebouw is al mooi genoeg voor een vermelding als gratis bezienswaardigheid, maar de echte schoonheid zit van binnen. De koepel, muurschilderingen en andere versieringen in dit mausoleum zijn prachtig. Onder andere Victor Hugo, Voltaire en Marie Curie liggen in de ondergrondse crypte begraven.



Het Parijse Panthéon werd duidelijk gebaseerd op het Panthéon in Rome, via Michal Osmenda

8. Promenade Plantée

De Promenade Plantée is een 4,7 kilometer lang park, dat gedeeltelijk is aangelegd op een spoorwegviaduct. Stap uit bij treinstation Gare du Lyon en wandel over de parkpromenade richting Bois de Vincennes. In dit stadspark, dat drie keer zo groot is als Central Park in New York, kun je even uitrusten. Op de terugweg loop je niet over, maar naast de ‘groenste spoorlijn ter wereld’, want in de 71 bogen van het viaduct zijn diverse cafés, winkeltjes en galerijen gevestigd.



Groen bovenop het viaduct, winkels en ateliers in de bogen eronder, via Peter Pearson

9. Square Willette

Square Willette, of Square Louise Michel, is de beroemde groene strook aan de voet van de trappen van Basilique du Sacré-Cœur. Voordat je de 222 treden richting de prachtige witte basiliek beklimt, kun je in Square Willette genieten van het mooie uitzicht. Eenmaal boven aangekomen kun je echter niet beslissen of je nog even blijft genieten van het nóg mooiere uitzicht, of dat je (gratis) het bijna 100 jaar oude gebouw binnengaat.



Het wijde uitzicht vanaf de trappen bovenaan Square Willette, via Olivier Bruchez

10. Begraafplaats Père-Lachaise

De Franse hoofdstad telt diverse begraafplaatsen waar beroemde Parijzenaars begraven liggen. Père-Lachaise is het grootste en bekendste kerkhof. Kenmerkend zijn de stijlvolle gebouwen, de vele unieke graven en de klinkerpaadjes. Op Père-Lachaise liggen vele nationale en internationale beroemdheden begraven, waaronder Karel Appel, Edith Piaf, Chopin, Max Ernst, Jim Morrisson en schrijver Oscar Wilde.



Op Père-Lachaise liggen ongeveer 1 miljoen mensen begraven, via Oh Paris