Een stad die omringd is door water, is altijd net iets specialer. Hier vind je een uniek straatbeeld, dat wordt onderbroken door vrijwel nooit identieke bruggen, terwijl de zonsondergang door de weerkaatsing in het water lijkt te verdubbelen. En in deze waterrijke steden vind je de meeste bruggen.

1. Hamburg

Dit is niet de stad die je op de eerste plek in deze lijst zou verwachten, maar Hamburg heeft meer grachten en kanalen dan Venetië en Amsterdam samen! Met ruim 2.400 bruggen is Hamburg de onbetwiste bruggenhoofdstad van Europa.

2. Amsterdam

Met ruim 1.500 bruggen is Amsterdam een goede tweede in deze lijst. De Amsterdamse grachten – en daarmee ook een beetje de bruggen – zijn opgenomen op UNESCO’s lijst met Werelderfgoederen.

3. Venetië

Met iets meer dan 400 bruggen heeft het eilandstadje Venetië wellicht niet het hoogste aantal bruggen, maar waarschijnlijk wel de hoogste brugdichtheid. De overgrote meerderheid van de Venetiaanse bruggen ligt namelijk in het kleine, oude stadscentrum.

4. Sint Petersburg

Het Russische Sint Petersburg heeft op sommige plaatsen wel wat weg van Amsterdam. Dat is niet vreemd, want de stad werd in de 18e eeuw naar Nederlands model gebouw. De grachtengordel is voorzien van ongeveer 340 bruggen.

5. Gent

Over de Gentse leien liggen zo’n 125 bruggen. Het pronkstuk is de Sint-Michielsbrug. Vooral vanwege de locatie, die uitzicht biedt op de Gentse Torenrij.

6. Wroclaw

De Poolse stad Wroclaw ligt op 12 eilanden, die verbonden worden door 112 bruggen. Dit heeft Wroclaw de bijnaam ‘Het Venetië van Polen’ opgeleverd, al zou ‘Het Hamburg van Polen’ dus een meer toepasselijke naam zijn.

7. Utrecht

Bijna 90 bruggen overspannen de Utrechtse grachten en kanalen. De meeste bruggen in het stadscentrum zijn al enkele eeuwen oud, al zijn velen in de loop der jaren aangepast aan het moderne verkeer.

8. Groningen

Nederland doet haar naam als waterland eer aan, met nog een stad in de top 10. Groningen telt ruim 70 bruggen over het grachtenstelsel in het centrum en de kanalen die hier naartoe leiden.

9. Brugge

In Brugge heb je de keus uit ruim 70 bruggen om de Brugse reien, zoals de grachten in de West-Vlaamse stad worden genoemd, over te steken.

10. Stockholm / Moskou

De Zweedse hoofdstad Stockholm is gebouwd op 14 eilanden, die omringd worden door bijzonder helder en schoon water. Dwars door de Russische hoofdstad Moskou lopen twee rivieren en evenveel kanalen. In beide steden liggen ongeveer 60 bruggen over het water.

Stockholm (boven) en Moskou (onder)