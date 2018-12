De meeste mensen die naar Spanje gaan voor een welverdiende vakantie, bezoeken hier steden als Barcelona, Madrid, Valencia, Malaga of Sevilla. Deze grote steden zijn inderdaad ontzettend leuk om eens te zien, maar er zijn nog veel meer leuke steden in Spanje. Welke steden de Spanjaarden zelf tippen aan toeristen? Dat vertellen we je graag!

De steden in deze lijst zijn naar voren gekomen in een grootschalig onderzoek onder lezers van de krant El País. Bijna 5.000 mensen stemden op hun 5 favoriete steden en dorpen in het land en stelden zo een overzicht met de 10 leukste Spaanse steden volgens Spanjaarden zelf samen.

1. Albarracín

In de Spaanse provincie Teruel vind je diverse prachtige steden en dorpen. Volgens de Spanjaarden is Albarracín de mooiste stad. Deze historische stad heeft prachtige architectuur, een leuke sfeer en is geweldig om lopend te verkennen. Omdat de stad niet zo groot is, is dit prima te doen. Albarracín staat nog niet op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, maar naar verwachting zal dit op de korte termijn wel gebeuren. Het historische centrum van de stad is namelijk prachtig en zeker een historisch hoogtepuntje in Spanje.

2. Cudillero

De stad Cudillero kreeg net iets minder stemmen dan Albarracín. Dit geeft de stad een tweede plek in de ranglijst. Net zoals Albarracín, is ook deze stad een historisch pareltje. Bovendien heeft de stad een gezellige haven en een mooie ligging op een heuvel. Tip: bezoek het Quintas de Selgas als je in Cudillero bent. Dit oude paleis is niet alleen mooi, maar huist bovendien een interessant museum.

3. Santillana del Mar

Het dorp Santillana del Mar staat voornamelijk bekend om de grot van Altamira, die je in de stad vindt. Toch is ook het stadje zelf absoluut de moeite waard om eens te bezoeken. Santillana del Mar is namelijk sfeervol en heeft bovendien prachtige architectuur. Bovendien vind je er goede restaurants, waar je voornamelijk authentiek Spaanse gerechten kunt proeven.

4. Aínsa

Wandel je door Aínsa, dan lijkt het net of je terug in de tijd bent gegaan. Dit is een prachtig middeleeuws stadje, waar je goed kennis kunt maken met het authentieke Spanje van vele jaren geleden. De stad is niet groot, maar dit is juist ook wel leuk. Dit betekent namelijk dat je alles van het stadje kunt zien, slechts in een paar uur tijd.

5. La Alberca

La Alberca in Salamanca is de eerste Spaanse stad die een beschermde status kreeg. De historische stad staat op een inmiddels lange lijst met beschermde historische steden in Spanje en dit is niet voor niets, want de stad is prachtig. De gebouwen in La Alberca werden vele jaren geleden gebouwd en laten je goed kennis maken met het Spanje van vroeger. Erg interessant!

6. Trujillo

Trujillo is een historische stad met een bijzondere ligging. De stad ligt namelijk op een granieten heuvel, met een groot kasteel op de top. Vanuit dit kasteel heb je een prachtig uitzicht op de omgeving. Bovendien kun je op de top van de granieten heuvel de ruïnes van een oud fort bewonderen.

7. Llastres

Maar liefst 211 mensen noemden Llastres in de provincie Asturias de allermooiste stad van Spanje. Deze stad ligt aan het water en heeft naast een mooie ligging ook erg veel sfeer. Bovendien bewonder je in Llastres diverse historische bezienswaardigheden, waaronder de Santa María de Sabada kerk.

8. Cadaqués

Cadaqués is een van de mooiste stadjes aan de Costa Brava. De stad heeft niet alleen een prachtige stranden, maar ook een indrukwekkende kustlijn met rotsen en grotten. Bovendien vind je net buiten Cadaqués het Cap de Creus Natural Park, een populaire toeristische trekpleister.

9. Peñíscola

Tussen Barcelona en Valencia ligt de stad Peñíscola. Deze stad wordt langzaam maar zeker steeds populairder onder toeristen en dit is niet voor niets het geval. Hoewel de stad niet zo bekend is als Barcelona en Valencia, is het zeker de moeite waard om Peñíscola te bezoeken. De stad heeft namelijk prachtige stranden, een gezellig centrum én een mooie burcht. Je kunt er lekker relaxen op het strand, maar ook actief op pad om de omgeving te verkennen.

10. Luarca

Het laatste dorp op de ranglijst is Luarca. Dit dorp ligt in het noordwestelijke deel van Asturië. De ligging van Luarca is erg mooi, namelijk op de hellingen van de rivier Rio Negro. Wandel je de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, dan kom je vanzelf langs Luarca. Loop je deze route niet, dan is het alsnog zeker de moeite waard om Luarca te bezoeken.