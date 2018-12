Het klimaat verandert in een razend tempo. Duurzaam reizen wordt hierdoor steeds belangrijker. Gelukkig maken steeds meer mensen bewuste keuzes om op een duurzame manier te reizen. Hieronder vind je vier tips die je helpen om CO2-neutraal op citytrip te gaan.

1. Kies voor een duurzame reisorganisatie en accommodatie

Duurzame reisorganisaties proberen op een positieve manier bij te dragen aan lokale ontwikkeling en natuurbehoud. Hoe weet je of een organisatie duurzaam is? Je kunt hiervoor een beroep doen op Rank a Brand. De organisatie beoordeelt merken op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook de keuze voor een accommodatie kun je groen maken. Eco-hotels kun je heel eenvoudig vinden door te kijken of ze een Green Key-certificaat hebben. Bedrijven en organisaties met een Green Key-keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat je inlevert op comfort en kwaliteit.

2. Eet lokale gerechten of vegetarisch

De vleesindustrie is de meest vervuilende industrie ter wereld. Voor het vlees dat we met z’n allen eten, worden bossen en oceanen geplunderd. Eet daarom alleen biologisch vlees of, nog beter, vegetarisch! Niet in alle landen is het even makkelijk om vegetarisch te eten. Gelukkig biedt de website Happycow een handig overzicht voor vegetarische restaurants over de hele wereld. Kies ook voor producten uit de regio, hierdoor draag je bij aan de afname van transport van voedsel over verre afstanden. Je vind lokale producten bijvoorbeeld op de markt. Neem je ook een eigen Dopper mee? In steeds meer landen zijn er namelijk waterpunten met schoon drinkwater. Zo gebruik je een stuk minder plastic waterflesjes.

3. Reis zo min mogelijk met het vliegtuig

Vliegen belast het milieu. De bijdrage aan het broeikaseffect is door vliegen twee tot vier keer groter dan het gebruik van de auto. De trein en de bus zijn de minst milieubelastende vervoersmiddelen. Kies dus bij voorkeur voor een van deze laatste twee opties. Is er geen andere mogelijkheid dan vliegen? Kies dan voor een vlucht zonder tussenlanding! Het vliegtuig verbruikt namelijk de meeste brandstof tijdens het opstijgen en landen.

4. Zuinig met energie

In je accommodatie ben je al snel wat minder zuinig met het energieverbruik, omdat je de rekening (in de meeste gevallen) niet zelf hoeft te betalen. Door ook op je reisbestemming zuinig aan te doen, spaar je het milieu. Beperk aircogebruik tot een minimum, douche niet al te lang en doe de verlichting uit voordat je de (hotel)kamer verlaat. Ook voor vertrek zijn er een aantal dingen die je kunt doen om thuis energie te besparen. Dat is beter voor het klimaat én je portemonnee. Haal alle stekkers van huishoudelijke apparaten uit het stopcontact. Dit voorkomt sluipverbruik. Zet de verwarming uit of op een lagere stand. De keuze voor een energieleverancier is overigens ook duurzaam te maken. Online kun je energie vergelijken en overstappen naar een energieleverancier die volledig groene stroom levert. Op deze manier laat je jouw woning zo duurzaam mogelijk achter en kun je onbezorgd van je welverdiende citytrip genieten.