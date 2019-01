Bijna iedere reiziger heeft het wel eens meegemaakt. Tijdens het plannen van je reis heb je je enorm verheugd om iets uit een reisgids met eigen ogen te beijken, maar eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen denk je: “Is dát alles?!?”.

Wij vroegen 1.130 stedentrippers welke bezienswaardigheid zij het meest tegen vonden vallen tijdens één van hun reizen. Deze tien Europese tourist traps zien er misschien leuk uit in een tijdschrift of op foto’s, maar kun je beter links laten liggen.

1. Manneken Pis (Brussel)

Vanwege de vele toeristen die zich om het plassende jongetje verdringen is het lastig om iets te zien zonder telelens. Dit iconische Brusselse beeld is namelijk slechts 58 centimeter hoog.

2. Checkpoint Charlie (Berlijn)

Geen kwaad woord over Museum Haus am Checkpoint Charlie, maar veel reizigers waren niet te spreken over het hokje met acteursoldaten, dat een historische locatie in een selfiehotspot heeft getransformeerd.

3. Madame Tussauds (meerdere locaties)

Eigenlijk is een bezoek aan een wassenbeeldenmuseum enkel voor de meest regenachtige dagen. En zelfs dan zijn er ongetwijfeld leukere dingen om te doen in elk van de Madame Tussauds-steden.

4. De Kleine Zeemeermin (Kopenhagen)

Net als Manneken Pis is ook De Kleine Zeemeermin (zoals haar naam al doet vermoeden) klein van stuk. Bovendien staat dit beeld op een weinig sfeervolle locatie.

5. De Dam (Amsterdam)

Op de Dam zelf is niet veel te doen, maar toch staat het te boek als Amsterdamse bezienswaardigheid. Wellicht dat de Dam hierdoor zo laag gewaardeerd wordt.

6. Hollywood Walk of Fame (Los Angeles)

Jaarlijks lopen miljoenen toeristen langs de ruim 2.500 langs de sterren op Hollywood Boulevard en Vine Street in Hollywood, aan de rand van het Amerikaanse Los Angeles.

7. Las Ramblas (Barcelona)

Ook de Barcelonese Ramblas is een bezienswaardigheid die eigenlijk geen bezienswaardigheid is. Reizigers ergeren zich vooral aan de enorme drukte in de winkel- en slenterstraat.

8. Atomium (Brussel)

Vijf van de negen bollen in dit 102 meter hoge bouwwerk zijn toegankelijk voor het publiek. Deze zijn weinig indrukwekkend, getuige de lage waardering voor het Atomium.

9. Trevifontein (Rome)

Opnieuw een bezienswaardigheid die gebukt gaat onder het eigen succes. De enorme drukte rond de eeuwenoude fontein wordt door veel toeristen als storend ervaren.



10. Venetiaanse grachten (Venetië)

In Venetië kun je kennismaken met waterfiles. Vooral in de zomermaanden liggen de gondels netjes op elkaar te wachten, totdat ze weer een stuk je verder kunnen varen.





Wil je liever bezienswaardigheden bekijken die wél de moeite waard zijn? Volgens dezelfde 1.130 reizigers waren dit de 10 meest indrukwekkende bezienswaardigheden.