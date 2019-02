Het kan bijzonder lastig zijn om te bepalen welke stad, bezienswaardigheid of bestemming als volgende op je reisschema moet komen te staan. Er is immers zó veel moois te zien op deze wereld. Sommige bestemmingen staan echter op ieders verlanglijstje. We vroegen aan 1.130 stedentrippers welke bezienswaardigheden zij ooit nog willen gaan zien.

Dit is de Top 10 Meest Gebucketliste Bestemmingen.

1. Noorderlicht

2. Bora Bora (Frans Polynesië)

3. Hawaii (Verenigde Staten)

4. The Big Five

5. Petra (Jordanië)

6. Great Barrier Reef (Australië)

7. Machu Picchu (Peru)

8. Taj Mahal (Agra, India)

9. Grand Canyon (Verenigde Staten)

10. Rio Carnival (Rio de Janeiro, Brazilië)