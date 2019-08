Tijdens een last-minute Italië ervaart u het goede leven, oftewel ‘la dolce vita’. In dit Mediterraanse land draait het namelijk om ontspanning. Hier kunt u de stress van het dagelijks leven eindelijk achter zich laten. Geniet in prachtige steden als Florence en Rome van een goede Italiaanse wijn met antipasti erbij. De ideale manier om bij te komen van een wandeltocht langs alle culturele schatten van Italiaanse steden. Denk bijvoorbeeld aan het Colosseum in Rome of het Palazo Vecchio in Florence. Of misschien droom je van een strandvakantie in Italië. Het Mediterraanse klimaat zorgt immers altijd voor heerlijke temperaturen. Voor de nodige zon kunt u onder andere afreizen naar het Gardameer of Sardinië. Tijdens een last-minute ontdekt u wat ‘La Dolce Vita’ echt betekent.

Populaire bestemmingen in Italië

Tijdens een last-minute Italië maakt u kennis met groene heuvels en tientallen olijfbomen en wijngaarden. Italië is dan ook een zeer populair vakantieland dat met name in de zomer overspoelt wordt door toeristen. Het kent een aantal zeer populaire bestemmingen, waaronder Sicilië, Toscane en Sardinië. Ook de regio Venetië is door de aanwezigheid van de gelijknamige stad zeer in trek. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de steden Florence en Rome met al hun cultuurschatten.

Klimaat in Italië

Italië is een vrij groot land met verschillende klimaten. Zo heeft het noorden een zeeklimaat, waardoor het er doorgaans iets kouder is dan in de rest van het land. Het voordeel van het noorden is dat de zomers er niet extreem heet zijn, en de winters niet zeer koud. Het centrale en zuidelijke deel van Italië is het meest in trek onder toeristen door het Mediterraanse klimaat. De zomers zijn er doorgaans vrij droog, en de winters mild.

Bezienswaardigheden in Italië

Italië heeft haar populariteit als vakantieland mede te danken aan de vele bezienswaardigheden. Zo is de hoofdstad Rome onvergetelijk door bezienswaardigheden als het Colosseum, het Forum Romanum en het Parthenon. Ook de stad Florence toont met haar monumenten het beste van Italië. Bezoek in de bijzondere stad bijvoorbeeld het majestueuze Palazzo Vecchio, dat al sinds de 14e eeuw boven de stad uittorent. Daarnaast kunt u mooie plaatjes schieten van de brug Ponte Vecchio, vanwaar u een mooi uitzicht heeft over Florence.