Met een last-minute naar Rome reist u af naar ‘de Eeuwige Stad’. De Italiaanse hoofdstad heeft haar bijnaam te danken aan een zeer rijke geschiedenis. Ooit was Rome een machtig wereldrijk dat haar cultuur verspreidde in grote delen van Europa. Tijdens uw stedentrip komt u ontzettend veel sporen van het verleden tegen. Een absolute bezienswaardigheid is bijvoorbeeld het Colosseum. Hier vochten gladiatoren ooit hun strijd uit. Of bezoek de resten van het Forum Romanum, ooit het centrum van het Romeinse Rijk. Voor de nodige ontspanning kun je naar het prachtige park Villa Borghese. Voor een van de stranden nabij de stad kunt u eventueel de trein nemen. In ongeveer drie kwartier rijdt u bijvoorbeeld al naar het heerlijke zandstrand Ostia Lido.

Wat kunt u doen in Rome

Een last-minute Rome verveelt geen moment. In de Italiaanse hoofdstad kunt u ontelbaar veel activiteiten ondernemen. Kies bijvoorbeeld voor een originele fietstocht langs alle schitterende bezienswaardigheden in de Eeuwige Stad. Ook een aanrader is het bezoeken van een gezellig marktje in Rome. De vrolijke sfeer en alle kleuren, geuren en smaken zijn een ware belevenis. Of maak een dagtrip naar plaatsen vlakbij Rome, zoals het indrukwekkende Pompeï. De ruïnes van de stad die ooit bedolven werd door lava maken ongetwijfeld veel indruk.

Accommodaties

In Rome kunt u verblijven in uiteenlopende accommodaties. Een aanrader is bijvoorbeeld het Galileo Hotel. Na een heerlijke overnachting begint u hier de dag fris en fruitig met een heerlijk ontbijt. Daarnaast is het openbaar vervoer vlakbij. Het Galileo Hotel organiseert zelfs speciale fietstochten door de binnenstad van Rome. Of geniet van een schitterend uitzicht over de stad met een verblijf in het Alessandrino Hotel. Het heeft namelijk een groot dakterras. Bovendien wandelt u binnen enkele minuten naar Vaticaanstad.

Bezienswaardigheden

Tijdens een last-minute in Rome komt u bijna tijd tekort om alle bezienswaardigheden te bekijken. Absolute hoogtepunten vormen het Colosseum, het Forum Romanum en de Pantheon. Deze monumenten herinneren aan het roemruchte verleden van Rome als wereldmacht. Ook Vaticaanstad is een aanrader om te bezoeken. Dit kleine land vormt het hart van de katholieke wereld. U zou er de indrukwekkende Sint Pieterbasiliek kunnen beklimmen voor een schitterend uitzicht over Rome. Het panorama over de stad is de flinke klim meer dan waard.