Voor een onvergetelijke vakantie hoeft u het niet ver weg te zoeken. Een geweldige last-minute naar Engeland ligt namelijk slechts een uurtje verderop. Dit land heeft ontzettend veel te bieden. Zo heeft het een prachtig landschap vol ruïnes, kastelen, heuvels en meren. Natuurliefhebbers en wandelaars zijn in Engeland dan ook zeker op hun plek. Maar het land heeft ook een rijke cultuur en geschiedenis. Zo is er bij elke bezienswaardigheid in Londen wel een verhaal te vertellen. Leer in de Britse hoofdstad bijvoorbeeld alles over de duistere geschiedenis van de Tower of London. Of zoek het iets verderop, en maak bijvoorbeeld een autotocht naar het natuurrijke Kent of Cambridge. Zowel de mooie steden als het heuvelachtige landschap maken een last-minute Engeland onvergetelijk.

Populaire bestemmingen in Engeland

Tijdens een last-minute naar Engeland kunt u terecht op een aantal bijzondere en populaire plekken. Een populaire regio is bijvoorbeeld Devon en Cornwall. In het schitterende natuurlandschap vindt u prachtige baaien, kleine dorpjes en kronkelige wegen. Ook Kent en Sussex zijn geliefde bestemmingen voor een autovakantie. In deze regio ontdekt u regelmatig charmante dorpjes en ruïnes van oude kastelen. Voor een stedentrip kunt u uiteraard het bruisende Londen bezoeken. De Britse hoofdstad wordt jaarlijks bezocht door duizenden toeristen.

Klimaat in Engeland

Engeland staat niet bekend als bijzonder warm. Het heeft namelijk een gematigd zeeklimaat. In sommige gedeeltes van het land valt regelmatig een regenbui. Dit komt onder andere door de ligging in het noordwesten van Europa aan de Noordzee. Het slechte weer betreft echter voornamelijk noordelijk gelegen gebieden en Wales. In de rest van Engeland is het zomers relatief warm, en zijn de winters mild. Zo kunt u alsnog genieten van een zonnige last-minute naar Engeland.

Bezienswaardigheden in Engeland

In Engeland kunt u volop genieten van een wandel- of autovakantie. In de binnenlanden kunt u prachtige landschappen ontdekken en bezienswaardigheden als ruïnes van oude kastelen. In de Middeleeuwen was Engeland namelijk zeer machtig. Of bezoek in de hoofdstad Londen een aantal interessante bezienswaardigheden. Echte toeristische trekpleisters zijn bijvoorbeeld de Big Ben, de Tower of London en de Tower Bridge. Deze trekken dagelijks duizenden toeristen. Of neem plaats in de Londen Eye, voor een spectaculair uitzicht over Londen.