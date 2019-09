Londen is een van de populairste steden van Europa. Het heeft dan ook alles in huis voor een geweldige stedentrip. U kunt er genieten van kunst en cultuur, maar ook prima een middagje winkelen. Tijdens de stedentrip komt u allerlei interessante bezienswaardigheden tegen. Een van de publiekstrekkers is bijvoorbeeld de Big Ben, die het symbool vormt van de stad. Of neem plaats in het enorme reuzenrad London Eye. Deze is maar liefst 135 meter hoog en een van de grootste van Europa. Bovenin heeft u een prachtig uitzicht over de Britse hoofdstad. Of kies voor een middagje cultuur met een bezoek aan een museum. Zo vindt u in het British Museum interessante historische collecties, en het is nog gratis toegankelijk ook.

Wat kunt u doen in Londen

Londen is een bruisende wereldstad waar u van alles kunt doen. Overal komt u namelijk interessante bezienswaardigheden tegen. U zou deel kunnen nemen aan diverse rondtours, die langs alle hoogtepunten van de stad voeren. Denk bijvoorbeeld aan Buckingham Palace, de Tower Bridge en de Palace of Westminster. Ook fijn aan het mooie Londen is dat u diverse musea gratis kunt bezoeken. Breng bijvoorbeeld een dagje door in het gigantische British Museum, met diverse verdiepingen vol interessante collecties.

Accommodaties in Londen

Voor een heerlijke last-minute in Londen kunt u verblijven in diverse soorten accommodaties. Een comfortabele plek om te overnachten is bijvoorbeeld het Day Inn Waterloo Hotel. Deze heeft een geweldige ligging. Voor alle bezienswaardigheden hoeft u bijvoorbeeld maar enkele minuten te lopen. Zo is de London Eye erg dichtbij. Of verblijf in koninklijke sferen in het Best Western Delmere Hotel. Deze ligt namelijk vlakbij Kensington Palace. In dit goed onderhouden hotel verblijft u dus in een bijzonder nette buurt van Londen.

Bezienswaardigheden in Londen

Londen telt een groot aantal bezienswaardigheden. Een wandeltocht in de Britse hoofdstad is dan ook genieten geblazen. Bewonder bijvoorbeeld de Big Ben, het absolute symbool van de stad. Wandel vervolgens verder naar Buckingham Palace, terwijl de traditionele Londense dubbeldekker ondertussen voorbij rijdt. Als de vlag wappert boven Buckingham Palace is de Engelse koningin thuis. Ook de Londen Eye is een echte aanrader. Dit 135 meter hoge reuzenrad is bijzonder genoeg het hoogste van Europa. Bovenaf heeft u een geweldig uitzicht over Londen.