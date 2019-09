Een last-minute Frankrijk is genieten voor elke vakantieganger. In dit land vindt u namelijk een schat aan cultuur. Niet alleen stokbroden en chansons, maar ook prachtige bezienswaardigheden en een voortreffelijke keuken. Bovendien hebben we het dan nog niet eens gehad over de schitterende natuur van regio’s als de Bourgogne, de Dordogne en de Ardèche. Een last-minute Frankrijk biedt dan ook voor elk wat wils. Zo kunt u bijvoorbeeld op stedentrip naar Parijs, Nice of Lyon. Ook Bordeaux en Cannes zijn echte aanraders. Laat u in de Franse hoofdstad vereeuwigen met de wereldberoemde Eiffeltoren, een echte bezienswaardigheid. Ook laat de steden achter u en verken het Franse natuurschoon met de auto. Waar u ook voor kiest, een last-minute Frankrijk is een onvergetelijke ervaring.

Populaire bestemmingen in Frankrijk

Frankrijk kent een aantal zeer populaire regio’s. Zo beleeft u een heerlijke vakantie in de Ardèche, Provence of de Côte d’Azur. De eerstgenoemde plekken staan bekend om hun natuurrijke omgeving en prachtige kastelen in het landschap. De Côte d’Azur staat bekend als om de jetset die er graag vakantie voelt. Tijdens een wandeling over de promenade kunt u hier genieten van een prachtige haven met enorme jachten. Of geniet op een terrasje van een heerlijk Frans wijntje terwijl de zon op uw bol schijnt.

Klimaat in Frankrijk

Frankrijk heeft haar populariteit als vakantieland onder andere te danken aan het Mediterrane klimaat. Dit betreft echter vooral de zuidoostkust, vlakbij de grens met Italië en Spanje. Het overgrote deel van Frankrijk heeft een gematigd zeeklimaat met mooie zomers en relatief milde winters. Wel valt er af en toe een regenbui. In de Franse Alpen valt door het hooggebergteklimaat relatief veel regen, en is het ook een stuk kouder.

Bezienswaardigheden in Frankrijk

Frankrijk telt een groot aantal toeristische trekpleisters. Zo wordt het bedevaartsoord Lourdes elk jaar druk bezocht. Maar liefst een miljoen pelgrims brengen elk jaar een bezoek aan de Mariagrot. Ook de vele kastelen in het Franse landschap trekken veel bekijks. In totaal zijn het er meer dan 500. De meeste daarvan liggen in het Loire gebied. Verreweg de meeste bezienswaardigheden in Frankrijk treft u in Parijs, waaronder het Louvre, Versailles en de Notre-Dame.