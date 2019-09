Kroatië is door haar natuurschoon en indrukwekkende steden een echt pareltje in Europa. In een ver verleden verbleven de oude Grieken en Romeinen al graag in dit land. Stap in hun voetsporen met een last-minute Kroatië. U er geniet er van Mediterraanse temperaturen, een schitterende kustlijn en tientallen eilanden. Het is dan ook een zeer veelzijdig dat land dat veel te bieden heeft. Echte aanraders voor een last-minute Kroatië zijn de regio’s Istrië en Dalmatië. Hier vindt u uitgestrekte bossen, enorme meren en klaterende watervallen. Bovendien kunt u in Kroatië genieten van een heerlijke keuken. Proef bijvoorbeeld van speciale ham afkomstig uit Dalmatië. Of geniet in een van de restaurantjes van diverse visgerechten, die bij de Kroatische bevolking erg populair zijn.

Populaire bestemmingen in Kroatië

Met een last-minute Kroatië kiest u voor een topbestemming. Het bestaat uit zowel vasteland als uit eilanden. Een populaire bestemming is onder andere het zuidelijk gelegen Dubrovnik. Vlakbij deze eeuwenoude stad kunt u drie eilanden bezoeken, namelijk Lopud, Lokrum en Kolocep. Een ander prachtig eiland is Hvar. Deze plek staat vooral bekend om haar schitterende cultureel erfgoed. Of bezoek de Kroatische hoofdstad Zagreb in het noorden. Door haar centrale ligging en bezienswaardigheden is het een bijzonder populaire bestemming in Kroatië.

Klimaat in Kroatië

Kroatië heeft een Mediterraans klimaat. Dit betekent dat de zomers er vrij droog zijn, en de winters redelijk mild. Het is dan ook de ideale plek voor een last-minute in het hoogseizoen. Ook kunt er prima overwinteren. U kunt daarvoor het beste afreizen naar de kust van de Adriatische Zee. Op bepaalde plekken in Kroatië is het kouder. Zo hebben de binnenlanden een continentaal klimaat met hete zomers en natte winters. Toch kan het ook hier in de zomer gemiddeld 24 graden worden.

Bezienswaardigheden in Kroatië

Een aantal bezienswaardigheden zijn tijdens een last-minute Kroatië zeker de moeite van het bezoeken waard. Zo is het Nationaal Park Plitvicemeren zeer indrukwekkend. Dit is UNESCO Werelderfgoed met imposante rotsen, klaterende watervallen en enorme grotten. Het is mogelijk om er bepaalde wandel- of fietsroutes te volgen. Voor een flinke portie Kroatische cultuur kunt u de stad Dubrovnik bezoeken. Deze stad in het zuiden heeft een historisch centrum waar prachtige vestigingswerken en forten herinneren aan het rijke verleden van Kroatië.