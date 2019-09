Een last-minute weekendje weg is de ideale manier om er even helemaal tussenuit te zijn. Zo Laat de stress en drukte van het dagelijks leven even achter u met een korte vakantie in eigen land. Voor een weekendje weg hoeft u het namelijk niet ver weg te zoeken. België heeft een aantal prachtige steden met een schat aan cultuur en activiteiten. Zo kijkt u Brussel, Antwerpen, Brugge of Luik uw ogen uit door de mooie bezienswaardigheden. Of breng een middagje winkelend door in een van de grote winkelcentra. Een last-minute weekendje weg biedt dan ook een schat aan mogelijkheden en werkt heerlijk ontspannend. Na afloop komt u dan ook uitgerust thuis, klaar om de dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Weekendje weg

Voor een weekendje weg hoeft u echt niet ver naar het buitenland te vertrekken. Een paar dagen ertussenuit in ons Buurland is een geweldige ervaring. In een paar dagen ontdekt u de Belgische steden opeens van een hele andere kant. Zo kunt u enkele heerlijke dagen beleven in de Belgische hoofdstad Brussel. Een bezoek aan het Europees Parlement is bijvoorbeeld bijzonder interessant. Of bewonder ‘Manneken Pis’, het symbool van de stad. Ook steden als Brugge, Luik en Antwerpen hebben bijzonder veel te bieden.

Populaire bestemmingen

Tijdens een weekendje weg ontdekt u dat België een schitterend land is. Onder toeristen zijn de steden Antwerpen, Brussel en Brugge bijzonder in trek. Maar ook het middeleeuwse Gent en de universiteitsstad Leuven trekken veel bekijks. Al deze Belgische steden hebben hun eigen karakter. Zo staat Brugge bekend om haar kleine straatjes en romantische sfeer. In Antwerpen kunt u genieten van een gezellige sfeer op de Grote Markt of een middagje winkelen in een van de grote straten van de stad.

Wat voor reis?

Een last-minute weekendje weg brengt veel voordelen met zich mee. Zo hoeft u er geen lange vlieg- of autoreis voor te ondernemen. Een paar dagen van tevoren de koffers inpakken of haasten om op tijd te vertrekken is met een vakantie in eigen land gelukkig niet nodig. Binnen een of twee uur kunt u namelijk al op de plaats van bestemming zijn. Bovendien vormt ook de taal en valuta geen barrière. Een weekendje weg in eigen land bespaart dan ook bijzonder veel stress.