Heb je nog een paar dagen verlof die je wil invullen? Wat dacht je van een citytrip? Je hoeft niet eens ver te reizen voor een toffe stedentrip. In België en Nederland zijn Antwerpen, Gent, Rotterdam en Amsterdam populaire bestemmingen. Maar ook de lichtstad Parijs of het hippe Berlijn zijn een mogelijkheid.

Vermijd toeristenvallen

In grote steden zitten er heel wat toeristenvallen – of tourist traps – verborgen. Mensen met minder goede bedoelingen vragen veel geld voor bijvoorbeeld een ritje met een riksja door de stad. Loop dus niet in de val. In zulke grootsteden is het ook slim om goed op je spullen te letten, want er zijn veel pickpockets aan de slag die het gemunt hebben op jouw portemonnee of smartphone.

Wat zeggen de locals?

Wie een stad écht goed wil leren kennen, luistert maar beter naar de tips van locals. Zij kunnen je ongetwijfeld vertellen waar je lekker kunt eten, welke musea de moeite zijn om te bezoeken en welke onbekende wijken pareltjes blijken te zijn. Wil je een originele slaapplek? Slaap dan in het huis of appartement van een local. Via Airbnb stellen heel wat locals hun verblijf ter beschikking aan jou, en vaak tegen een spotprijs.

Online community

Ook online vind je heel wat goede ideetjes voor een citytrip. Op Pinterest en Instagram, bijvoorbeeld, kan je veel inspiratie opdoen. Je ontdekt er bijzondere steden die een bezoekje waard zijn, maar vindt er ook interessante accommodaties en bezienswaardigheden. Als je veel van die bezienswaardigheden op je planning zet, trek je maar beter stevige sneakers aan tijdens je weekendje weg. Op zoek naar een goed restaurant? Check dan Tripadvisor, waarop mensen restaurantbeoordelingen plaatsen.

Plannen of niet?

Als je beperkt bent in tijd om een stad te bezoeken, heb je de neiging om je dagen goed vol te plannen. Zodra je aankomt, berg je je koffer op in je verblijf en trek je de stad in om je planning strikt te volgen. Maar misschien is het een goed idee om je citytrip niet volledig uit te plannen en spontaan beslissingen te nemen op basis van wat je ziet? Wat bevalt je in deze stad? Waarvan zou je graag meer zien? Volg je buikgevoel om de stad verder te ontdekken en laat je verrassen.

Ochtendstond heeft goud in de mond

Het is een goed idee om vroeg op pad te gaan en te zien hoe de stad ontwaakt. De opkomende zon zal voor een mooie, warme gloed zorgen, wat prachtige foto’s oplevert. Je kan meteen ook van de gelegenheid gebruik maken om te ontbijten in de stad in plaats van in je hotel.