Met steden en dorpen als Doodstil, Baalhoek, Dorst, Buiksloot, Gaarkeuken of Takkebos telt Nederland een flink aantal rare plaatsnamen. Ook Biggenkerke, De Dood en Rectum misstaan trouwens niet in dit lijstje.

Andere Europese landen kennen ook een groot aantal vreemde plaatsnamen, waarvan wij er een aantal voor je op een rijtje hebben gezet.

Anus (Frankrijk)

Au (Oostenrijk)

Batman (Turkije)

Binzwanger (Duitsland)

Blubberhouses (Engeland)

Boergas (Bulgarije)

Condom (Frankrijk)

Darmstadt (Duitsland)

Etterwinden (Duitsland)

Fucking (Oostenrijk)

Hell (Noorwegen)

Jeuk (België)

Jezus-Eik (België)

Kicking (Oostenrijk)

Kippen (Schotland)

Kloten (Zwitserland)

Kotzen (Duitsland)

Kuttekoven (België)

Kutzleben (Duitsland)

Leutersdorf (Duitsland)

Lully (Frankrijk)

Monopoli (Italië)

Oma (Noorwegen)

Peniscola (Spanje)

Ramsbottom (Engeland)

Rottleben (Duitsland)

Sandy Balls (Engeland)

Shyte Brook (Engeland)

Slettestrand (Denemarken)

Titz (Duitsland)

Vagina (Rusland)

Wortel (België)

Worm (Duitsland)

Misschien minder grappig, maar minstens zo vreemd is het plaatsje Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Met 58 letters heeft deze plaats in Wales de langste plaatsnaam in Europa.

We zijn er ongetwijfeld nog flink wat vergeten. Ken jij ook nog een paar aparte plaatsnamen? Deel ze dan gerust!