Hoewel acht van de tien grootste havens ter wereld zich in China bevinden, telt Europa ook een aantal enorme scheepsvaartcentra. StedenTripper.com zette, speciaal voor alle liefhebbers van havensteden, de tien grootste havens van Europa op een rijtje. De lijst is samengesteld op basis van data van de American Association of Port Authorities.

1. Rotterdam (Nederland)

Deze Nederlandse havenstad is de enige westerse stad in de wereldwijde top 10, en was tot 1986 zelfs de grootste haven ter wereld. Hoe groot de Rotterdamse haven is kun je goed zien op deze foto uit de ruimte, genomen door ruimteorganisatie ESA. Rotterdam is ruim tweemaal zo groot als de nummer twee uit deze lijst, en dus verreweg de grootste haven van Europa.



(Afbeelding via Mannlines)

2. Antwerpen (België)

Op nog geen anderhalf uur rijden van Rotterdam ligt Antwerpen. Hoewel de vele Nederlanders die ieder jaar naar deze Belgische stad trekken voornamelijk voor de winkelstraten komen, is de Antwerpse havens ook een heerlijke plek om rond te struinen!



(Afbeelding via S.Goovy)

3. Hamburg (Duitsland)

Ook relatief goed bereikbaar vanuit Nederland is het Noordduitse Hamburg. Hoewel de stad zo’n 75 kilometer van open zee afligt, zorgt de diepe Elbe ervoor dat enorme containerschepen af en aan kunnen varen.



(Afbeelding via Stefan Gebenus)





4. Marseille (Frankrijk)



(Afbeelding via Nirina R.)

5. Amsterdam (Nederland)



(Afbeelding via Manuel MC)

6. Novorossyisk (Rusland)



(Afbeelding via STMA)

7. Le Havre (Frankrijk)



(Afbeelding via Tomabok)

8. Primorsk (Rusland)



(Afbeelding via Angloazeri)

9. Bremen (Duitsland)



(Afbeelding via Heise)

10. Bergen (Noorwegen)



(Afbeelding via Digital Grin)