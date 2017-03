De gastvrijheid en de openheid van de Luxemburgers werden al vroeg gewaardeerd door vele beroemde persoonlijkheden, van Goethe en Victor Hugo tot de Engelse schilder William Turner. Dus voel je op je gemak in deze openhartige stad, die zowel kosmopolitisch als knus, overzichtelijk en charmant genoemd mag worden!

Luxemburg-stad biedt talrijke historische en culturele bezienswaardigheden die erop wachten om door jou te worden ontdekt. Schilderachtige pleinen, charmante steegjes in de oude stad, prachtige boulevards en wijds aangelegde parken nodigen uit tot slenteren en genieten. Bezoek deze fascinerende stad waar men trots is op de turbulente en meer dan duizend jaar oude historie. Ontdek ook het kosmopolitische, naar de toekomst georiënteerde Luxemburg, de thuisbasis van vele belangrijke Europese instanties.



Luxemburg-Stad in prachtige herfstkleuren. © LCTO

De wereldwijd gerenommeerde vestingbolwerken en de historische oude stad zijn 1994 opgenomen op de UNESCO-werelderfgoedlijst. De in de imposante Bock-rots aangelegde ondergrondse vesting van de Kazematten behoort tot de onbetwiste highlights van elk bezoek aan Luxemburg-stad. Tegenwoordig heb je door de schietgaten een magnifiek uitzicht op de boven- en benedenstad. Van maart tot begin november zijn deze gigantische galerieën, de wieg van de stad Luxemburg, dagelijks te bezichtigen. Geniet van een wandeling door de mystieke ondergrondse vesting van de Kazematten en het uitzicht vanaf het «mooiste balkon van Europa». Hier komt geschiedenis tot leven!

Het hedendaags antwoord op de eeuwenoude vestingwerken van Luxemburg-stad vind je in de Europa-wijk op het Kirchberg-plateau. Toonaangevende architecten als de New Yorker Richard Meier of de Chinees-Amerikaanse sterrenarchitect Ieoh Ming Pei hebben hun voetsporen hier achtergelaten. Ontdek een architectonisch vuurwerk in geconcentreerde vorm en laat je verrassen door het unieke artistieke concept van het Museum voor moderne kunst Grand-Duc Jean (MUDAM). Zelfs de straatverlichting op de Kirchberg is vernieuwend. Deze werd ontworpen door de Engelse designer Norman Foster en toont de banken- en Europa-wijk innovatieve elementen. Luxemburg-stad is een vesting van hedendaagse kunst en architectuur!

Geniet van een heerlijke wandeling of een picknick in de parken van Luxemburg-stad. De terrasvormige fruitboomgaarden aan de voet van de Bock-rots en de groentetuinen in de vallei van de Petrus-rivier verrassen met een veelzijdige flora en fauna en onverwacht exotische boomsoorten. Ontdek waar ooit 250 rozen werden geteeld en vanuit Luxemburg wereldwijd werden geëxporteerd. Of maak een wandeling door het microklimaat in de Alzettevallei, waar in de voormalige kloostertuinen artisjokken, courgettes, olijven en vijgen groeien. Bezoek Luxemburg, de hartelijke groene stad!