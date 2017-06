Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is zo’n bestemming die je echt doet verrassen tijdens een bezoek. Niet langer is de stad het toneel van een turbulente politieke strijd, maar is het bruisender en dynamischer dan ooit. Bovendien heeft het een prachtige historisch centrum. Combineer dit met de overweldigende natuur van de nabijgelegen kustlijn en je hebt alle ingrediënten voor een perfecte citytrip. De volgende highlights mag je daarbij zeker niet missen.

De haven van Belfast: Titanic Quarter

Belfast is de plaats waar het allemaal begon. In de haven, op de scheepswerf van Harland &Wolff werd in het begin van de 20e eeuw gebouwd aan de legendarische Titanic. Je even schaamteloos onderdompelen in de geschiedenis van de Titanic is eigenlijk gewoon een must tijdens je stedentrip. Ga daarvoor naar het Titanic Quarter in de haven, waar sinds 2012 het museum Titanic Belfast staat. Het megamoderne gebouw is op zichzelf al een attractie, maar binnenin dit museum vertellen verschillende tentoonstellingen de geschiedenis van de scheepsbouw in Belfast, de Titanic in het bijzonder en de tragische nasleep van de ramp met dit wereldberoemde schip.

Middelpunt van het historisch centrum: Belfast City Hall

Het stadhuis van Belfast is een prachtig voorbeeld van de klassieke renaissance stijl uit 1902. Vooral de centrale koepel is op zijn zachts indrukwekkend te noemen en is daarmee kenmerkend voor de skyline van de stad. De City Hall is gratis te bezoeken. Binnen wordt de sfeer bepaald door het zachte licht dat binnenkomt door het vele glas-in-lood werk. Bij mooi weer is het ook nog eens goed toeven in de tuin van het stadhuis.

Op loopafstand van de City Hall vind je overigens een populaire uitkijkpost, onderdeel van The Weir. The Weir is een geheel van stalen sluizen die naar gelang het getij apart van elkaar op en dicht kunnen. Alleen al het prachtige uitzicht over de stad maakt The Weir een bezoek waard, maar geïnteresseerden kunnen ook een audiovisuele tour krijgen in het bezoekerscentrum.

Herinnering aan de ‘Troubles’: Shankill Road

Belfast kent een roerig verleden. Zo werd in de tweede helft van de 20e eeuw de strijd tussen protestanten en katholieken hevig gevoerd, met helaas vele burgerslachtoffers aan beide zijden tot gevolg. Beide partijen vochten respectievelijk voor een verbond met het Verenigd Koninkrijk (Loyalists) en de Republiek Ierland (Unionists). West Belfast, waar de strijd op zijn hevigst werd gevoerd, kent talloze monumenten en plakkaten die de slachtoffers herdenken. Ook de vele muurschilderingen in de hoofdstraat Shankill Road, herinneren aan de strijd. Deze is overigens nog steeds niet helemaal gestreden, alhoewel gelukkig totaal verplaatst naar de politieke arena, waar het hoort.

De omgeving: in de voetsporen van Game Of Thrones

Eerlijk is eerlijk, de populariteit van Belfast als bestemming gaat in rechte lijn omhoog, mede door de veelbesproken serie Game Of Thrones. Niet voor niets, want deze serie zet vooral de prachtige omgeving in de spotlights. Plan je stedentrip zo, dat je in ieder geval tijd hebt voor een autorit langs de noordoostkust van Noord-Ierland. Deze ruige omgeving, met als hoogtepunt de Gaint’s Causeway, deed veelvuldig dienst als toneel voor de veelbesproken serie. De Causeway is een spookjesachtig aandoende rotsformatie die tegenwoordig op de UNESCO Werelderfgoedlijst prijkt. Wil je er een echt GOT themareisje van maken? Bezoek dan ook de Paint Hall Studios. Hier wordt het merendeel van de binnen scènes van de serie opgenomen.

Shop ‘till you drop: Donegall place

Donegall place is dé winkelstraat van Belfast en ligt aan de noordzijde van Donegall square in het centrum van de stad. Het is de hoofdstraat van het shopping gebied waar ook veel zijstraten deel van uitmaken. Voor de citytrippers die niet genoeg krijgen van winkelen is het overdekte shopping center Castle Court, gelegen aan de Royal Avenue, niet te missen. Je komt overigens gegarandeerd met een origineel souvenir thuis wanneer je een van de handwerkateliers of -winkeltjes bezoekt. Van oudsher staan de Noord-Ieren bekend om hun handwerkkunst zoals keramiek, glas- en houtsnijwerk.

Genieten van een echte Guinness: Ierse pub tour

Natuurlijk zijn in Belfast de nodige pub tours te maken. Met zo’n tour kom je langs de bekendste pubs van de stad, zoals voormalig journalistendomein ‘The Duke Of York’ aan de Commercial Court en ‘The Kitchen Bar’ aan Victoria Square, waar je Guinness wordt vergezelt door een bord stevige Ierse kost. Ga je liever zelf op pad? Op de Golden Mile vind je de leukste restaurants, pubs en andere uitgaansgelegenheden. Deze uitgaansstraat begint bij de Queen’s University en eindigt bij de Grand Opera House in hartje centrum. Hier recht tegenover vind je bijvoorbeeld de populaire, in Victoriaanse stijl opgetrokken pub Crown Liquor Saloon.