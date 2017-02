Hoewel Godsdienst een steeds minder prominente rol inneemt in de westerse beschaving, zijn kerken, moskeeën, synagoges of kathedralen nog altijd zeer belangrijke bezienswaardigheden in veel Europese steden.

Onze redacteur Erik Lammers deed een poging om de mooiste kerken van Europa op een rij te zetten. Van deze 71 prachtige gebouwen zijn sommige met name van de binnenzijde indrukwekkend (Wieskirche), hebben een zeer ongebruikelijke locatie (Santuario di San Besso, Meteora), of zijn een voorbeeld van aparte architectuur (Hallgrimur, Chiesa di Dio Padre Misericordioso). De meeste bezitten echter een combinatie van deze eigenschappen, waardoor ze, bij een bezoek aan de stad waar ze te vinden zijn, zeker op je routelijst moeten staan!

1. Basiliuskathedraal, Moskou (Rusland)

2. Sagrada Familia, Barcelona (Spanje)

3. Hagia Sophia, Istanbul (Turkije)

4. Dom, Keulen (Duitsland)



5. Catedral de Santa Maria de la Sede, Sevilla (Spanje)



6. Borgund stavkirke, Borgund (Noorwegen)



7. Basilica di Santa Maria del Fiore, Florence (Italië)



8. St. Sava Kathedraal, Belgrado (Servië)



9. Winchester Cathedral, Winchester (Engeland)



10. Notre Dame, Parijs (Frankrijk)



11. Duomo, Milaan (Italië)



12. Pechersk Lavra, Kiev (Oekraine)



13. Basilica di San Marco, Venetie (Italië)



14. Stephansdom Kathedraal, Wenen (Oostenrijk)



15. Kathedraal van Chartres, Chartres (Frankrijk)



16. Kathedraal van Cadiz, Cadiz (Spanje)



17. Alexander Nevsky Kathedraal, Tallinn (Estland)



18. Notre-Dame van Amiens, Amiens (Frankrijk)



19. Sint-Stefanusbasiliek, Boedapest (Hongarije)



20. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen (België)



21. Basilica di Sant’Antonio, Padova (Italië)



22. Sint-Salvatorskathedraal, Brugge (België)



23. Kerk van Hallgrimur, Reykjavik (IJsland)



24. Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis, Lourdes (Frankrijk)



25. Basilica di San Pietro, Vaticaanstad



26. Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, Brussel (België)



27. Sint-Franciscusbasiliek, Assisi (Italië)



28. Sint-Baafskathedraal, Gent (België)



29. Duomo Santa Maria, Pisa (Italië)



30. Münster Unserer Lieben Frau, Freiburg (Duitsland)



31. Nagy Zsinagóga, Boedapest (Hongarije)



32. Dom van Speyer, Speyer (Duitsland)



33. Catedral de Santa Eulàlia, Barcelona (Spanje)



34. Santa María la Real de La Almudena, Madrid (Spanje)



35. St Paul’s Cathedral, Londen (Engeland)



36. Christus-Verlosserkerk, Moskou (Rusland)



37. Sint-Vituskathedraal, Praag (Tsjechie)



38. Kathedraal van Edzjmiatsin, Edzjmiatsin (Armenie)



39. Svetitschoveli-kathedraal, Mtscheta (Georgie)



40. Cathédrale Notre-Dame-Immaculée, Monaco (Monaco)



41. Izaäkkathedraal, Sint Petersburg (Rusland)



42. Kathedraal van Beauvais, Beauvais (Frankrijk)



43. Cathédrale Saint-Étienne de Metz, Metz (Frankrijk)



44. St.-Andreaskerk, Kiev (Oekraine)



45. Ely Cathedral, Cambridgeshire (Engeland)



46. Kathedraal van Ulm, Ulm (Duitsland)



47. Dom van Riga, Riga (Letland)



48. Santuario di San Besso, Ronco Canavese (Italië)



49. Basilica of Sts. Stanis?aw and Vaclav, Krakau (Polen)



50. Westminster Abbey, Londen (Engeland)



51. Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre, Parijs (Frankrijk)



52. Mosteiro dos Jerónimos, Lissabon (Portugal)



53. Aglona Basilica, Aglona (Letland)



54. Meteora, Kalambaka (Griekenland)



55. Le Mont Saint-Michel, Normandie (Frankrijk)



56. Chiesa di Dio Padre Misericordioso, Rome (Italië)



57. Liverpool Metropolitan Cathedral, Liverpool (Engeland)



58. Catedral de León, León (Spanje)



59. Taidekappeli, Turku (Finland)



60. Wieskirche, Wies (Duitsland)



61. Durham Cathedral, Durham (Engeland)



62. St. Stefanskerk, Istanbul (Turkije)



63. Kerk van St. Marcus, Belgrado (Servië)



64. Nidaros Kathedraal, Trondheim (Noorwegen)



65. Kathedraal van Burgos, Burgos (Spanje)



66. Sint-Sofiakathedraal, Kiev (Oekraine)



67. Sveti Jovan Kaneo, Ohrid (Macedonie)



68. Stavanger domkirke, Stavanger (Noorwegen)



69. Kizhi Pogost, Kizhi (Rusland)



70. Esztergomi Bazilika, Esztergom (Hongarije)



71. Kerktoren van Graun, Reschenmeer (Italië)



We zullen ongetwijfeld nog een aantal prachtige kerken, basilieken, moskeeën of synagogen vergeten in deze lijst. Ken je dus nog een mooi exemplaar, deel deze dan gerust!