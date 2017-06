Nu de zomervakantie in aantocht is, beginnen vele mensen met het plannen van vakanties, stedentrips en dagjes weg. Uiteraard mogen pretparken niet ontbreken op deze lijstjes, maar om nu de Efteling voor de 31e keer te bezoeken…

Wie liever eens de achtbanen of glijbanen van een pretpark buiten onze landgrenzen wil uitproberen, kan terecht in een van deze dertien geweldige pretparken.

1. Europa Park – Rust, Duitsland

Hoewel de naam van de Zuid-Duitse plaats anders doet vermoeden, kom je niet naar Rust om te relaxen. Hier vind je namelijk Europa Park, het grootste pretpark van Duitsland. Europa Park ligt op een half uurtje rijden van Freiburg, en een toegangsticket kost 35 Euro. Voor kinderen betaal je vier Euro minder.



Afbeelding via p_jp55

2. Alton Towers – Stoke, Engeland

Liefhebbers van achtbanen zijn in Alton Towers op de juiste plek. Ook als je niet van achtbanen houdt, kun je je prima vermaken in het grootste pretpark van Groot Brittannië, want er is genoeg te beleven. Een kaartje is verkrijgbaar vanaf (omgerekend) €62,50.



Afbeelding via Tiger 2000

3. Liseberg – Gothenburg, Zweden

Het grootste pretpark van Scandinavië is gevestigd in het Zweedse Gotenburg. Met 35 attracties is Liseberg dan ook een echte aanrader bij een bezoek aan Zweden. Dit pretpark is al meerdere malen genomineerd voor de titel ‘Groenste pretpark ter Wereld’. De toegang kost ongeveer 7 Euro, maar voor enkele attracties dien je dan extra te betalen. Onbeperkt toegang kost iets meer dan €30.



Afbeelding via eddiemcfish

4. Gardaland – Castelnuovo del Garda, Italie

Aan de zuidkant van het Italiaanse Gardameer ligt Gardaland, een van Europa’s grootste wateramusementsparken. Je vind hier echter ook achtbanen en andere ‘droge’ pret. De trein van Milaan naar Venetië stopt op twee kilometer van de ingang van het park, waardoor het goed bereikbaar is. Deze Italiaanse verkoelingspret kost 35 Euro per persoon.



Afbeelding via Andrea Beggi





5. Tivoli – Kopenhagen, Denemarken

Hoewel Legoland bij veel mensen een stuk bekender is dan Tivoli, is dit Deense pretpark zeker de moeite waard. Het in 1843 geopende amusementspark is het op-een-na-oudste pretpark ter wereld, en is in veel opzichten te vergelijken met de Nederlandse Efteling. Kaartjes zijn vrij goedkoop, deze zijn beschikbaar vanaf (ongeveer) €6,50.



Afbeelding via extractor2000

6. Disneyland Resort Paris – Parijs, Frankrijk

Disneyland Parijs is waarschijnlijk het bekendste pretpark van Europa, en mag om deze reden ook niet ontbreken op deze lijst. Alles draait om Disneyfiguren in dit gigantische park, waar het eigenlijk nooit rustig is. Kaartjes zijn met 55 tot 74 Euro per persoon echter nogal aan de prijs.



Afbeelding via eqkrishena

7. Port Aventura – Salou, Spanje

Vlakbij de populaire Spaanse badplaats Salou ligt Port Aventura. Dit enorme pretpark telt vele indrukwekkende attracties, zoals de achtbanen Dragon Kahn en Stampida. Een kaartje kost €44, maar hiervoor krijg je ook toegang tot het Aquatic Park Aventura. In de zomer is het park ook ‘s-nachts geopend.



Afbeelding via gnislew

8. Bobbejaanland – Lichtaart, België

Tussen Antwerpen en Turnhout, net over de grens met Nederland, ligt Bobbejaanland. Jong en oud kunnen zich prima vermaken in dit pretpark, waar iedere dag ook meerdere shows worden gegeven. Toegangskaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 27 Euro.



Afbeelding via gnislew

9. Linnanmäki – Helsinki, Finland

Het populairste amusementspark van Finland heet Linnanmäki. Dit park, waar ook voor de allerkleinsten genoeg te doen is, ligt in de Finse hoofdstad Helsinki. Kaartjes kosten minimaal €18, maar voor 9 Euro extra krijg je ook toegang tot het aangrenzende Sea Life.



Afbeelding via Matti Mattila

10. Funderland – Dublin, Ierland

In de Ierse hoofdstad Dublin, maar ook in de op één na grootste stad van dit land, Cork, vind je Funderland. Hoewel dit amusementspark eerder op een uit de kluiten gewassen kermis lijkt, kun je je hier prima vermaken. Een toegangskaartje is verkrijgbaar voor nog geen tien Euro, maar het park is pas geopend vanaf 12 uur ‘s-middags.



Afbeelding via thecolourblue

11. Aqua Show Park – Quarteira, Portugal

Aan de Portugese Algarve kunnen de temperaturen soms flink oplopen, wat de aanwezigheid van waterpretpark Aqua Show Park extra fijn is. Het park ligt tussen de badplaats Albufeira en de luchthaven van Faro, en telt vele (letterlijk) spetterende attracties. Een kinderkaartje kost 15 Euro, volwassenen betalen 10 Euro meer.



Afbeelding via zsoltika

12. Gorky Park – Moskou, Rusland

Midden in de Russische hoofdstad Moskou ligt Gorky Park, genoemd naar Maxim Gorky. Het park, dat in 1928 geopend werd, is misschien niet zo spectaculair als enkele andere pretparken in deze lijst, maar een bezoekje is, mede door de sfeer en historie, absoluut een leuke ervaring. Toegang kost je (omgerekend) ongeveer 40 Euro.



Afbeelding via goron

13. Siam Park – Tenerife, Spanje

De laatste vermelding in deze lijst is opnieuw voor een Spaans pretpark. In 2008 gingen in San Eugenio, op het Canarische Eiland Tenerife, de deuren open van Siam Park. Voor de bouw van dit waterpretpark, dat geheel in Aziatische stijl is opgetrokken, werden de meeste bouwmaterialen geimporteerd vanuit Thailand. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf €19,50.



Afbeelding via KWPB_91

Uiteraard zijn er nog veel meer leuke pretparken te vinden in Europa. Heb jij positieve (of negatieve) ervaringen in een pretpark in het buitenland? Deel deze dan gerust!