Liefhebbers van de Romeinse oudheid hoeven niet perse naar Italië af te reizen om ruïnes of andere overblijfselen te bezichtigen. Het Romeinse Rijk was 2.000 jaar geleden immens en strekte zich uit van Engeland tot Afrika en het Midden-Oosten.

Wil je tijdens een stedentrip graag meer te weten komen over de lokale én de Romeinse geschiedenis? Denk dan eens aan een bezoek aan één van deze steden.

Efeze, Turkije

De Turkse havenstad Efeze ligt niet ver van de toeristische badplaats Ku?adas?, tegenover het Griekse eiland Samos. Zo’n drieduizend jaar geleden werd de stad gesticht door de Grieken, maar de Romeinen namen de stad rond het begin van de jaartelling over. Van zowel de Grieken als de Romeinen is nog veel terug te vinden in en rond Efeze. De Bibliotheek van Celsus en de tombe van de apostel Johannes zijn hiervan schitterende voorbeelden. De Tempel van Artemis, dat tot één van de zeven wereldwonderen wordt gerekend, is helaas niet meer te bewonderen. Dit bouwwerk moet volgens de overleveringen immens geweest zijn, maar werd in het jaar 262 volledig verwoest.



De details van de Bibliotheek van Celsus zijn nog altijd duidelijk zichtbaar, via Djam

Keulen, Duitsland

Ooit heersten de Romeinen zelfs in grote delen van Noord Europa. Eén van de grootste noordelijke Romeinse nederzettingen was Colonia Agrippina, dat tegenwoordig bekend staat als Keulen. De stad groeide uit tot de hoofdstad van de Romeinse provincie Germania Inferior. Ondanks zware bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog valt er voor liefhebbers van de Romeinse geschiedenis nog ruim voldoende te genieten in Keulen. Er zijn resten van Romeinse torens en stadsmuren te bekijken in de openlucht, terwijl veel kleinere vondsten tentoon worden gesteld in het Romeins-Germaans Museum, pal naast de Dom van Keulen.



Het Römisch-Germanisches Museum in Keulen, via Catherine

Pula, Kroatie

De Kroatische stad Pula behoorde lange tijd tot het Romeinse Rijk en later tot Italië. Tegenwoordig telt het 3.000 jaar oude Pula ruim 60.000 inwoners en is het de belangrijkste toeristische stad op het schiereiland Istrië. De Tempel van Augustus, het Forum, het amfitheater en de Herculespoort zijn belangrijke Romeinse bezienswaardigheden in Pula, maar ook de collectie van het plaatselijke Archeologisch Museum mag er zijn. Verder vaar je in ongeveer drie uur met de veerdienst van Pula naar Venetië, waardoor beide steden prima met elkaar te combineren zijn tijdens een stedentrip.



In het grote amfitheater van Pula worden nog regelmatig voorstellingen gegeven, via Frank Bowles

Bath, Engeland

Er zijn maar weinig steden met een minder fantasierijke naam dan Bath, die niet ver van Bristol en Cardiff ligt. Deze Engelse stad werd namelijk door de Romeinen gesticht als plaats om de baden. Tijdens de driehonderd jaar lange aanwezigheid van de Romeinen groeide Bath uit tot een volwaardige nederzetting, maar de baden bleven centraal staan in de stad. Na het verval van het Romeinse Rijk ging een groot deel verloren, maar de Britten hebben een aantal belangrijke gebouwen en baden zorgvuldig herbouwd in het Roman Baths Museum. De gehele stad Bath werd ruim 20 jaar geleden al verklaard tot UNESCO Werelderfgoed.



Een (deels gereconstrueerd) Romeins bad in Bath, via Colourful_insomnia

Mérida, Spanje

In onder meer Segovia, Toledo en Italica (vlakbij Sevilla) zijn veel Romeinse bouwwerken te vinden, maar de meeste ruïnes uit die tijd liggen in en rondom Mérida. Met een lengte van 721 meter is de Puente Romano, die nog steeds gebruikt wordt door voetgangers, de langste Romeinse brug ter wereld. Ook aquaduct Los Milagros, het amfitheater en de zuilen van de Tempel van Diana zijn zeker een bezoek waard. De belangrijkste Romeinse vondsten worden bewaard in Museo de Arte Romano, dat één van de grootste collecties Romeinse kunst ter wereld beheert.



Een oude én een nieuwe brug in Mérida, via Mamusia

Trier, Duitsland

Niet ver van de grens met Luxemburg ligt de oudste stad van Duitsland, Trier. Tegenwoordig telt de stad ongeveer 100.000 inwoners, wat eigenlijk niet veel meer is dan de 70.000 bewoners tijdens de hoogtijdagen van het Romeinse Rijk. Het Rheinisches Landesmuseum, het amfitheater en badhuis Kaiserthermen herinneren nog dagelijks aan de Romeinen, maar hét symbool van de stad is de Porta Nigra. Deze zwartverkleurde Romeinse stadspoort telt drie verdiepingen, die allen toegankelijk zijn voor toeristen en een mooi uitzicht bieden over het historische stadscentrum.



De voormalige stadspoort van Trier, via Ludwig Christ

Orange, Frankrijk

Orange is een stadje met ongeveer 30.000 inwoners in het Zuid-Franse departement Vaucluse, op ongeveer anderhalf uur rijden van Marseille. Orange werd gesticht als Arausio door veteranen van het Tweede Legioen van het Romeinse leger, die een kleinere versie van Rome wilden opbouwen. Om de gelijkenis met Rome duidelijk te maken, verrees er een aantal imposante gebouwen. Onder meer de triomfboog en een Romeins theater, dat als het best bewaarde theater uit die tijd wordt gezien, staan nog steeds fier overeind. Niet ver van Orange ligt nog een voormalige Romeinse nederzetting, Arles, waarmee de Zuid-Franse regio veel Romeinse geschiedenis herbergt.



Het enorme Romeinse theater in Orange, via Jeremy Rowland

Conímbriga, Portugal

Conímbriga is de grootste Romeinse nederzetting in Portugal. Diverse badhuizen, woningen, stadsmuren en andere bouwwerken zijn opgegraven in het voormalige stadje, dat ongeveer 200 kilometer ten noorden van Lissabon ligt. Nog altijd worden hier opgravingen gedaan. Zo is de verwachting dat het amfitheater van Conímbriga begin 2013 te bezichtigen zal zijn. Er bevinden zich nog veel meer ruïnes ongeveer vier meter onder de grond, waardoor nog niet bekend is wanneer de volledige omvang van Conímbriga zal zijn blootgelegd.



Een oude Romeinse muur met op de voorgrond één van de vele mozaïeken, via Suzanne Levasseur