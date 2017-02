Bij een citytrip kies je al snel voor steden als Parijs, Londen en Berlijn. Lekker dichtbij en er is veel te zien en te doen. Wil je een keer iets heel anders? Ga dan wat verder weg en vertrek in oostelijke richting. Oost-Europese steden bieden vaak een interessante mix van historie, cultuur, shoppen en uitgaansleven. We zetten tien hotspots voor je op een rij.

1. Praag

De Tsjechische hoofdstad Praag heeft een rijke geschiedenis, bloeiend cultureel leven en barst van de leuke cafés en eettentjes. Het oude centrum en de beroemde Praagse Burcht en Karelsbrug mag je uiteraard niet missen, maar ook een middag shoppen in de omgeving van Wenceslasplein is zeker de moeite waard. Kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de vele musea en galeries, maar ook de vele uitzichten over de stad zijn kunststukjes op zichzelf. Ben je een echte nachtvlinder? Dan is de imposante megadiscotheek MCM Discoteca Kaleidoskop een aanrader.

2. Riga

Riga, de meer dan 800 jaar oude hoofdstad van Letland, is een plaats vol contrasten. Met oosterse en westerse invloeden, grauwe panden uit de Sovjettijd maar ook prachtige architectuur uit de middeleeuwen en art nouveau. Het historische centrum behoort tot het Unesco-werelderfgoed en is een wandeling zeker waard. In het oude stadshart kun je ook uitstekend shoppen, bij grote internationale ketens, maar ook in kleine winkeltjes met originele producten. Ga vooral ook naar de centrale markt in de voormalige zeppelinhallen en eet er regionale lekkernijen. Tot in de late uurtjes uitgaan? Dat is in de vele bars en clubs geen enkel probleem.

3. Krakau

Krakau, de vroegere hoofdstad van Polen, heeft een compact centrum vol statige, elegante gebouwen. Vrijwel alle bezienswaardigheden liggen op loopafstand, zodat er genoeg tijd overblijft voor uitgaan, winkelen en wandelen door het groen rondom het stadshart. Je vindt er trendy maar ook ambachtelijke winkels, karakteristieke cafés en hippe clubs. Moe van alle architectuur, musea en galeries? Laat je dan verwennen in een restaurant waar traditioneel Poolse gerechten met een moderne twist worden geserveerd. De restaurants in Krakau zijn gemiddeld de beste van Europa.

4. Tallinn

Op het mooie raadhuisplein en tussen de oude Hanzehuizen waan je je in de middeleeuwen. Het kleine, maar charmante Tallinn, de hoofdstad van Estland, is een interessante bestemming voor een citytrip. Er zijn meer dan dertig musea en uitgaan is er nog spotgoedkoop. Even weg van de drukte in het centrum? Beklim dan de Domberg die hoog boven de stad uit torent, ga naar de prachtige zandstranden op slechts een kwartiertje wandelen of stap op een huurfiets en trek de nabijgelegen bossen in.

5. Ljubljana

De Sloveense hoofdstad Ljubljana wordt niet voor niks ‘klein Praag’ genoemd: Ljubljana is minder omvangrijk, maar doet door de vele mooie pleinen en oude monumenten sterk aan de Tsjechische hoofdstad denken. Sla vooral het indrukwekkende kasteel Ljubljanski Grad niet over, wandel lekker langs de rivier, haal Sloveense hapjes op de centrale markt en eet ze gezellig in een parkje op. Ljubljana is een echte studentenstad, waardoor het uitgaansleven er bruisend en zeer betaalbaar is.

6. Boedapest

De Hongaarse hoofdstad ligt op beide oevers van de prachtige rivier de Donau: Boeda (het heuvelachtige, historische deel) op de linker, Pest (het vlakke, meer moderne gedeelte) op de rechter. Boedapest staat bekend om zijn warmwaterbronnen en badcultuur. Dompel je eens een middag onder in de mooie ambiance en ontspannen sfeer van badhuis Gellért. Verdere aanraders zijn onder meer het adembenemende stadskasteel, het neogotische parlementsgebouw, het Heldenplein en Museum der Schone Kunsten. Tip: geniet ’s avonds in een traditioneel eethuisje van een diner met Hongaarse Tokaj.

7. Dubrovnik

Dubrovnik ligt in het uiterste zuiden van Kroatië en wordt ‘de parel van de Adriatische Zee’ genoemd. Aan de kust ligt het oude, ommuurde gedeelte van de stad, waar je talloze historische bezienswaardigheden als kathedralen, kloosters en musea kunt bezoeken. Buiten de stadsmuren bevinden zich prachtige stranden. Dubrovnik is niet groot, maar biedt een heerlijke mediterrane sfeer en meer dan genoeg interessants voor een meerdaagse stedentrip. To do: vaar vanuit de haven met een bootje naar de nabijgelegen eilanden en eet daar vis die net vers uit zee is gehaald.

8. Boekarest

Sinds de val van het communisme is de Roemeense hoofdstad Boekarest een boeiende bestemming voor een citytrip. Heden en verleden gaan er moeiteloos samen en je kunt er uren wandelen door sfeervolle straatjes en prachtige pleinen. Bezoek zeker het immense Parlementspaleis, dat symbool staat voor de megalomanie van voormalig dictator Ceauşescu. Mocht het je lukken om een kaartje te bemachtigen, ga dan naar een concert in Ataneul Roman, het schitterende concertgebouw met zijn imposante koepel en zuilengalerijen. Probeer ’s avonds in een van de gezellige cafés ook eens een wijn of biertje uit de regio.

9. Sofia

De Bulgaarse hoofdstad Sofia heeft een rijk verleden en werd in de loop der eeuwen door verschillende volken overheerst. De sporen daarvan vind je in de vele historische bezienswaardigheden die de stad telt. Bijvoorbeeld in de Alexander Nevski-kathedraal, Banya Bashi-moskee, Sofia Synagoge en het Nationaal Geschiedenismuseum. Het prijspeil ligt er aanzienlijk lager dan in West-Europese steden. Je vindt er met gemak goedkope accommodatie, betaalbare restaurants en ook het bruisende uitgaansleven is zeker niet duur. Tip: ga met de kabelbaan naar de top van de berg Vitosha, die een prachtig uitzicht over Sofia biedt. ’s Winters kun je er skiën en ’s zomers is het een mooie omgeving voor lange wandelingen.

10. Minsk

Een vrij onbekende bestemming met een interessante mengeling van oost en west, oud en nieuw, cultuur en natuur: Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. In het centrum, rondom Niezależność, vind je een wijk vol architectuur uit de stalinistische periode, zoals het Regeringshuis, Onafhankelijkheidsplein en imposante standbeeld van Lenin. Zeker de moeite waard zijn ook het Mirkakasteel, een prachtig voorbeeld van de Wit-Russische bouwkunst uit de 16e eeuw, en de mooie Kathedraal van de Heilige Geest. Een echt shopparadijs is Minsk niet, maar je bent er zo een middag zoet in de talloze winkels, zoals Tsum (een warenhuis in post-Sovjetstijl) en CUM (met karakteristieke Wit-Russische producten). De stad telt ruim 450 restaurants en cafés, dus voor het diner en nachtelijke vermaak heb je volop keus. Bovenal is Minsk nog niet ontdekt door het massatoerisme, waardoor dit één van de weinige hoofdsteden in Europa is waar je je nog echt reiziger kunt voelen, in plaats van toerist.