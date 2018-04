Veel autoverhuurmaatschappijen adverteren met een onbeperkt aantal kilometers dat je in een huurauto mag rijden. Maar als je de huurvoorwaarden goed doorleest, zitten er soms onhandige voorwaarden aan deze ‘onbeperkte’ kilometers.

Onbeperkt, maar toch gelimiteerd

Zo hanteert de Spaanse autoverhuurmaatschappij Record Go de voorwaarde dat de huurauto iedere 2.000 kilometer naar de verhuurlocatie moet worden teruggebracht, om onderhoud mogelijk te maken. Tijdens een citytrip of korte vakantie is dat meestal geen probleem, maar een roadtrip door Spanje wordt je zo wel erg lastig gemaakt.

Roadtrip!

Plan je een rondreis door de Verenigde Staten? Let er dan goed op dat de ‘unlimited mileage’ ook voor meerdere staten geldt. Sommige verhuurders beperken dit namelijk tot één of meerdere staten, waardoor je – als je buiten deze staten rijdt – met extra kosten kunt worden opgezadeld.

Dit komt trouwens ook voor binnen Europa, en de beperkingen gelden niet alleen voor landgrenzen. Wil je een bezoek aan het Spaanse, Italiaanse of Griekse vasteland combineren met een uitstapje naar één van de eilanden van deze landen, zoals Ibiza, Corfu of Sicilië? Lees dan goed de voorwaarden door, of dit wel is toegestaan.

Een extra bestuurder is extra duur

Als je een langere roadtrip maakt, is het wel prettig om af en toe van bestuurder te kunnen wisselen. Sommige autoverhuurmaatschappijen maken juist deze combinatie – onbeperkte kilometers en een extra bestuurder – behoorlijk prijzig.

Bedenk vooraf of een extra bestuurder nodig is, en vergelijk dit goed tijdens het boeken. Als je dit aan de verhuurdesk van de autoverhuurder moet bijboeken, betaal je de hoofdprijs.

Langere huurperiode

Huur je een auto voor langere periode? Ook dan kun je tegen mitsen en maren in klein lettertype aanlopen. Zo geldt de term ‘onbeperkte kilometers’ bij o.a. Alamo en Avis niet bij een verhuurperiode langer dan 28 dagen.

Minder ver in een duur model

Autoverhuurmaatschappijen kunnen de onbeperkte kilometers ook limiteren tot bepaalde auto-klassen. Soms zijn de duurdere categorieën uitgesloten voor ongelimiteerde afstanden. Voor verre afstanden en lange toertochten zul je dan voor een auto buiten de premium of premium plus-klasse moeten kiezen. Bij onder meer (opnieuw) Alamo en Avis geldt dit overigens ook voor bestelwagens.