De Britse eilanden (Ierland, Engeland en de kleinere omliggende eilanden) hebben ontzettend veel te bieden voor de echte citytripper. Steden als Londen en Dublin zijn natuurlijk sowieso al de moeite waard, maar wat dacht je van de meer onbekendere steden zoals Cardiff, Belfast en Bristol? We hebben de 10 leukste steden van de Britse eilanden voor je op een rij gezet zodat je zeker weet waar je je volgende citytrip naartoe moet boeken.

1. Dublin

Dublin is een verrassend gezellige stad waar de pubcultuur belangrijk is. In vrijwel iedere straat kun je terecht voor een pint bier of een andere lekkere borrel. Tel daarbij op dat de Dubliners ontzettend gastvrij zijn en dat ze van muziek houden: geen avond is compleet zonder live-muziek.

2. Cardiff

In Cardiff is ontzettend veel te ondernemen: het is een stad van vele bezienswaardigheden en festivals. Het jaarlijkse Great British Cheese Festival trekt iedere editie vele bezoekers en ook het Cardiff Summer Festival is het bezoeken waard. Cultuur- en geschiedenisliefhebbers zullen hun hart ophalen in Cardiff: bekijk het Cardiff Castle, de Cardiff Market en Queen Street.

3. Manchester

Manchester heeft veel meer te bieden dan alleen de thuisstad te zijn van het beroemde Manchester United. Deze studentenstad puilt uit van de historische en culturele hoogtepuntjes. Bezoek het Albert Square, het mooiste plein van de hele stad en sta versteld van de indrukwekkende Manchester Town Hall. In Castlefield kun je heerlijk wandelen én een lekker hapje eten en drinken.

4. Londen

De hoofdstad van Engeland, Londen, is misschien wel de meest bezochte plek van de Britse eilanden. Dat is niet gek: Londen is hip, leuk en heeft veel te bieden voor shoppers, cultuurliefhebbers, wandelaars en museum-fans. Ga mee op een hop on, hop off tour langs alle bezienswaardigheden zoals de Big Ben en de Tower Bridge of ga te voet door de stad en laat je verrassen door historische gebouwen, gezellige wijken zoals Camden en prachtige groene stukken in de stad.

5. Edinburgh

Het toffe aan Edinburgh is dat je vanuit Nederland vaak hele goedkope retourvluchten kunt boeken. De hoofdstad van Schotland wordt ook wel het ‘Athene van het noorden’ genoemd omdat er zoveel te bekijken is op historisch vlak: er zijn meer dan 4500 historische gebouwen te bekijken! Het jaarlijkse Edinburgh Festival trekt iedere editie veel bekijks en wordt zelfs en wordt zelfs het grootste culturele festival van de hele wereld genoemd!

6. Glasgow

Een citytrip naar Glasgow? Bereid jezelf dan maar vast voor op heel veel musea! De Schotse stad staat bol van de musea: van het Scottish Football Museum (must go wanneer je in Glasgow bent!) tot aan de Gallery of Modern Art met hedendaagse kunst. Kibble Palace is absoluut een aanrader wanneer je gek op natuur bent: het is een grote oude kas waar allerlei exotische planten te vinden zijn.

7. Liverpool

Hoewel Liverpool minder bezoekers trekt dan grote broer Londen, is de havenstad zeker een leuke afwisseling wanneer je eens op zoek bent naar iets nieuws. De stad is extra leuk voor muziekliefhebbers: de leden van The Beatles komen er vandaan! Je kunt in Liverpool dan ook een soort Beatles-tour doen waarbij je langs de jeugdhuizen van de bandleden komt en waarbij je meer leert over de band. Ook het Tate Liverpool Museum is de moeite waard: een groot museum met Britse kunst van het jaar 1500 tot heden.

8. Belfast

Je denkt misschien niet aan Belfast wanneer je aan een citytrip op het Ierse eiland denkt. Toch is het een te gekke stad om eens te bezoeken. Belfast is een kleurrijke mix tussen moderne en historische gebouwen en beschikt over genoeg leuke bezienswaardigheden en activiteiten! Ontdek bijvoorbeeld onder leiding van een gids de meest veelzijdige muurschilderingen door de hele stad of ga op een heuse pubtour om de biertjes van Noord-Ierland te ontdekken.

9. Bristol

Bristol is internationaal gezien een hele belangrijke havenstad. Dit zie je overal in de stad terug. De Clifton Suspension Bridge is een van de belangrijkste trekpleisters van Bristol, een indrukwekkend bouwwerk over de kloof van Avon. Het fijne aan een citytrip naar Bristol is dat je op een rustige manier kunt genieten van een nieuwe stad: Bristol is nog niet bedwelmd met toerisme waardoor je in alle rust en op eigen tempo diverse hoogtepunten (zoals de brug) kunt bezoeken.

10. Birmingham

Last but not least: Birmingham! Ben je op zoek naar een citytrip waarbij je natuur en een stad kunt combineren? Dan is Birmingham met het grote Sutton Park zeker een aanrader! Het park is maar liefst 10 km2 groot en bestaat uit magische bossen, kleurrijke weides en grote heides. Ook de botanische tuinen van de stad zijn een bezoekje waard wanneer je gek bent op natuur: ontdek diverse soorten flora en fauna en geniet van kleurrijke tuinen. En wist je dat niet Londen, maar Birmingham de shoppinghoofdstad van Engeland is?