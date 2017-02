Eerder gaven we al tien tips voor gratis dingen om te doen in Parijs, maar ook in de Spaanse havenstad Barcelona zijn genoeg bezienswaardigheden waarvoor je je portemonnee niet hoeft te trekken.

1. Museumtour

De meeste musea in Barcelona zijn minimaal één dag per maand gratis te bezoeken. Museu Picasso, het kindvriendelijke Cosmocaixa en Museu d’Historia de Catalunya zijn elke eerste zondag van de maand gratis, terwijl chocolademuseum Museu de la Xocolata de eerste maandag van de maand geen toegangskaartjes knipt. Bij sommige (minder bekende) musea, zoals het koetsenmuseum, maar ook bij Fundació Foto Colectania en Fundació Fran Daurel mag je zelfs iedere dag gratis naar binnen.

Niet gratis, maar wel voordelig is overigens de Barcelona Museumpas. Hiermee bezoek je 6 musea voor €30 (normaal minimaal 50 euro), waarbij je de wachtrijen voorbij loopt. De pas is bovendien een jaar geldig, dus je hebt alle tijd.



Chocoladekunst in Museu de la Xocolata, via Ricardo Gómez

2. Gaudíwandeling

Barcelona is onlosmakelijk verbonden met de kleurrijke erfenis van Antoni Gaudí. Zijn werken zijn in vrijwel ieder stadsdeel terug te vinden, waardoor je gerust een dag uit kunt trekken voor een heuse Gaudíwandeling. Vergaap je aan de indrukwekkende Sagrada Família (die overigens nog steeds niet af is), wandel door Park Güell, bekijk Gaudí’s lantaarns op Plaça Reial of bewonder de modernistische gebouwen Casa Mila of Casa Batlló. Ook gratis is een virtueel bezoek aan Casa Museu Gaudi, voor een écht bezoek aan dit museum (in Park Güell) betaal je €6,00. Is de wandeling volgeboekt? Overweeg dan deze wandeling met gids, de prijs van 22 euro is in dit geval inclusief toegang tot Parc Güell.



Gaudí’s meesterwerk Casa Mila, via Manuel Martín

Niet gratis, maar wel héél voordelig van alles zien in Barcelona? Met de Hola BCN! Card reis je onbeperkt met het openbaar vervoer. Kijk hier voor meer informatie

3. Montjuïc

Vanaf het grote plein Plaça d’Espanya loop je over de Avinguda de la Reina Maria Cristina naar Museu Nacional D’Art de Catalunya, dat op de heuvel Montjuïc ligt. Dit Catalaanse kunstmuseum is iedere eerste zondag van de maand gratis te bezoeken, maar ook op andere dagen kun je je prima vermaken op Montjuïc zonder je portemonnee te hoeven trekken. De Magische Fonteinen (Font Màgica), het Kasteel van Montjuïc en het prachtige uitzicht over Barcelona zijn slechts enkele redenen om de heuvel te beklimmen.



De Magische Fonteinen van Montjuïc, via Jeroen Bennink

4. Jardi Botànic

Ook de botanische tuinen van Barcelona, Jardi Botànic, bevinden zich op de heuvel Montjuïc. Iedere zondag kun je hier na 15.00 uur gratis naar binnen en op de eerste zondag van de maand is Jardi Botànic zelfs de hele dag gratis geopend. Niet alleen de tuinen, maar ook de gebouwen zijn prachtig vormgegeven. Vooral tijdens de lente blijken de strakke lijnen van architecten Ferrater en Canosa op stijlvolle wijze te combineren met het omringende groen.



Even volledig ontsnappen aan de drukke stad, via Carquinyol





5. La Rambla

De bruisende promenade La Rambla behoort tot de beroemdste straten ter wereld. Doordat de 1,2 kilometer lange boulevard uit vijf delen bestaat, wordt deze ook wel Las Ramblas (meervoud) genoemd. Vanaf Plaça de Catalunya loop je naar het Monument van Columbus in Port Vell, het oudste gedeelte van de haven van Barcelona. Onderweg passeer je terrasjes, winkeltjes en vooral veel straatartiesten, terwijl de grote bomen aan weerszijden van La Rambla voor wat schaduw zorgen.



De drukste straat van Barcelona, via Mathieu Marquer

6. De Haven

Las Ramblas wordt afgesloten met Rambla de Mar, een voetgangersbrug die je naar de oude haven van Barcelona brengt. Naast een prachtig uitzicht over de Middellandse Zee en (uiteraard) vele boten vind je hier onder meer een groot winkelcentrum en l’Aquàrium de Barcelona, het grootste aquarium van Europa. Op zaterdag is er een antiekmarkt in Port Vell en iedere zondag mag je (na 15.00 uur) gratis de Koninklijke Scheepswerf bezoeken, waar het Maritiem Museum gevestigd is. Vanwege bouwwerkzaamheden (tot 2015) kan het echter zijn dat je hier niet alles kunt bekijken, maar alleen al het oude pand is zonder meer het bezoeken waard.



De sfeervolle haven van Barcelona, via Sarah Ackerman

7. Kathedraal van Barcelona

Gaudí’s Sagrada Família is dan misschien wel het bekendste kerkgebouw in Barcelona, de plaatselijke kathedraal, La Seu, is de mooiste steigervrije kerk van de stad. De ongeveer 600 jaar oude kathedraal staat, net als de Notre Dame in Parijs, bekend om de vele aparte waterspuwers. Dankzij de 75 meter hoge toren kun je La Seu, die niet ver van de oude haven en Las Ramblas staat, vanuit vrijwel de hele stad zien. Het uitzicht vanaf het dak van La Seu is dan ook magnifiek, maar om naar boven te kunnen zul je een kaartje (€2,50) moeten kopen. Houd je meer van moderne architectuur? Ook dan heeft Barcelona flink wat moois te bieden.



De imposante binnenzijde van La Seu, via tobitasflickr

8. Mercat Del Encants

De Mercat Del Encants is de grootste en bekendste vlooienmarkt in Barcelona. Iedere maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag ligt de Carrer del Dos de Maig (niet ver van de Augurk van Barcelona) bezaaid met boeken, kleren, prullaria en andere ‘koopjes’. De Mercat Del Encants is een prima plek om wat rond te wandelen en de onderhandelkunsten van de Barcelonezen af te kijken.



Struinen met uitzicht op de Spaanse Augurk, via Fabien Girardin

9. Barri Gòtic

Het centrum van het oude gedeelte heet Barri Gòtic, dat Catalaans is voor ‘Gotische Wijk’. Dit stadsdeel staat vol met eeuwenoude gebouwen, die met elkaar verbonden zijn door een labyrint van soms nóg oudere straatjes en steegjes. Wandel door Carrer del Bisbe Irurita of over de pleinen Plaça Reial en Plaça Sant Jaume en bewonder de sierlijke bouwstijlen om je heen.



Het koninklijke Plaça Reial, via Jorge Láscar

10. Parc de la Ciutadella

Ongeveer 10% van de oppervlakte van Barcelona bestaat uit stadsparken, wat vrij veel is voor een Mediterrane stad. Het 19e-eeuwse Parc de la Ciutadella is het op één-na-grootste park in de stad. Met onder meer brede groenstroken, een grote vijver, watervallen, het Catalaanse Parlementsgebouw, een Zoölogisch Museum en de dierentuin Parc Zoològic de Barcelona is Parc de la Ciutadella echter veel meer dan alleen een stadspark.



Veel groen, vijvers en prachtige beelden in Parc de la Ciutadella, via Marek Lipczak