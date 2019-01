Er is zó veel moois te zien op deze wereld. Dan kan het soms bijzonder lastig zijn om te bepalen welke bestemming, bezienswaardigheid of attractie als volgende op je reisschema moet komen te staan. Heb je wat hulp nodig bij het maken van je keuze? We vroegen aan 1.130 stedentrippers welke bezienswaardigheden de meeste indruk op hen hebben gemaakt. Dit is de top 10.

1. Machu Picchu (Peru)

2. Taj Mahal (Agra, India)

3. Grand Canyon (Verenigde Staten)

2. Eiffeltoren (Parijs, Frankrijk)

5. Chinese Muur (China)

6. Vrijheidsbeeld (New York, Verenigde Staten)

7. Angkor Wat (Cambodja)

8. Petra (Jordanië)

9. Sagrada Familia (Barcelona, Spanje)

10. Iguazu-watervallen (Argentinië en Brazilië)



Wil je ook weten waar je juist niet naar toe hoeft te gaan? Volgens dezelfde 1.130 reizigers waren dit de 10 meest overschatte bezienswaardigheden ter wereld.