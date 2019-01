Duurzaam reizen betekent niet dat je in hoeft te leveren op het gebied van mooie bestemmingen. Er zijn namelijk prachtige locaties die je op een verantwoorde en duurzame manier kunt bezoeken. Dit doe je bijvoorbeeld door de UNESCO Werelderfgoedlijst te raadplegen. Deze internationale lijst bevat culturele en natuurlijke monumenten die als onvervangbaar worden beschouwd. Daarom worden ze beschermd en gereguleerd, waardoor we nog jarenlang van deze monumenten kunnen genieten. Elk jaar komen er weer nieuwe bezienswaardigheden op deze lijst. Wil jij de nieuwste duurzame bestemmingen in Europa vinden? Dit zijn een aantal van de hoogtepunten.

Medina Azahara in Spanje

Je vindt dit monument vlakbij de Spaanse stad Còrdoba. Medina Azahara is de naam van een oude stad die hier in de tiende eeuw gebouwd is. Al binnen honderd jaar werd de stad vernietigd en bleven er niets meer dan ruïnes over. Deze ruïnes zijn in de twintigste eeuw opgegraven en bieden vandaag de dag een mooie kijk in het verleden van Spanje.

Ivrea in Italië

Misschien verwacht je alleen historische gebouwen en natuurgebieden op de UNESCO Werelderfgoedlijst, maar niets is minder waar. De moderne stad Ivrea heeft namelijk ook een plek op de lijst veroverd. De gebouwen in Ivrea zijn allemaal door vooruitstrevende architecten ontworpen, waardoor ze een unieke industriële uitstraling hebben.

Chaîne des Puys in Frankrijk

Natuurliefhebbers kunnen dit bijzondere fenomeen bewonderen in het midden van Frankrijk. Chaîne des Puys is een verzamelnaam voor een reeks vulkanen die in de bergen van Frankrijk zijn ontstaan. De groene bergen hebben allemaal indrukwekkende kegelvormige kraters die je een mooi kijkje in de natuur geven.

De Dom van Naumburg in Duitsland

Deze kathedraal vind je in het Duitse plaatsje Naumburg, aan de oostzijde van het land. De Dom heeft een plek op de lijst veroverd vanwege zijn mooie middeleeuwse architectuur. Volgens experts geeft dit gebouw een perfect inzicht in de manier waarop er gebouwd werd in de middeleeuwen, waardoor de kathedraal grote culturele waarde heeft.

Het bekendste UNESCO monument in Europa

Alle nieuwe monumenten op de UNESCO Werelderfgoedlijst zijn natuurlijk een mooie toevoeging, maar misschien wil je wel een echte klassieker bezoeken. Een van de populairste UNESCO monumenten in Europa is het historisch centrum van Rome. Dit is de verzamelnaam voor alle oude ruïnes in de stad, waaronder het Colosseum, het Forum en het Pantheon.

Jouw steentje bijdragen

Er is duidelijk genoeg te beleven wanneer je graag op een duurzame manier reist. Je kunt overigens niet alleen een steentje bijdragen door de juiste bestemmingen uit te kiezen. Kies er bijvoorbeeld voor om het vliegtuig links te laten liggen en maak een reis met een elektrische (deel- of huur?) auto of pak de trein. Ook in je woning kan je enkele duurzame keuzes maken. Je kunt bijvoorbeeld energieleveranciers vergelijken om te bepalen welke leverancier de meest schone en duurzame energie levert. Zo wordt jouw huis altijd voorzien van groene stroom, ook tijdens je volgende stedentrip.

Foto’s 1, 2 en 3: Wikimedia Commons