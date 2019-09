Voor cultuurliefhebbers is een last-minute naar Parijs een uitstekend idee. In de Franse hoofdstad ontdekt u namelijk ontelbaar veel interessante bezienswaardigheden. Zo is het erg bijzonder om de wereldberoemde Eiffeltoren in het echt te aanschouwen. Ook de Notre Dame en de Sacre Coeur zijn de moeite van het bezichtigen zeker waard. Laatstgenoemde bezienswaardigheid is een prachtige basiliek uit de 19e eeuw. Deze zich bevindt zich bovendien in de sfeervolle wijk Montmatre. Hier kunt u bij een van de vele tekenaars een bijzonder portret van uzelf laten maken. Of plof neer op een terrasje en bekijk de vele Parijzenaars en toeristen die voorbij lopen. Kom tenslotte bij van een drukke dag in een van de 400 parken in Parijs.

Wat kunt u doen in Parijs

Accommodaties in Parijs

Een overnachting midden in Parijs is misschien wel een droom die uitkomt. Het is mogelijk dankzij de vele accommodaties in de stad. Zo bent u met een verblijf in hotel Villa Modigliani op loopafstand van alle bezienswaardigheden in de binnenstad. Bovendien kunt u elke dag goed beginnen met een uitgebreid ontbijt, inclusief een croissantje natuurlijk. Ook het hotel Du Nord et de l’Est is een aanrader. Deze bevindt zich namelijk in de sfeervolle wijk Le Marais, waar u urenlang kunt wandelen.

Bezienswaardigheden in Parijs

