Voor een paradijselijke vakantie vol zon, zee en strand boekt u een last-minute naar Split. Misschien is deze Kroatische stad niet meteen de eerste zonovergoten bestemming waar u aan denkt. Het is zeer de moeite waard, en minstens zo mooi als bekende badplaatsen. Split is een oude havenstad en ligt aan de kust van Dalmatië. Eeuwen geleden werd het al bezocht door de Romeinen. De stad heeft haar naam ‘split’ zelfs te danken aan haar schoonheid. De betekenis van ‘split’ is namelijk ‘klein paleis’. De Romeinse keizer Diocletianus woonde hier zelfs ooit een klein paleis. Deze kunt u in Split nog steeds bezoeken. Geniet na een enerverende dag vol indrukken tenslotte met een hapje en drankje in de Kroatische zon.

Wat kunt u doen in Split

Split is een prachtige locatie voor een last-minute. In een paar uur vliegt u al deze naar plek vol zon, zee en cultuur. In de historische binnenstad vindt u talloze historische bezienswaardigheden, waaronder het eeuwenoude paleis van Diocletian. Of maak in plaats van een wandeltocht een ontdekkingstocht door Split per fiets. Zo kunt u alle hoogtepunten van de stad nog sneller bekijken. Rust tenslotte uit met een hapje en een drankje op een terrasje aan de Riva boulevard in Split.

Accommodaties in Split

Aan fijne accommodaties heeft Split zeker geen gebrek. Zo kunt in de stad verblijven in diverse prachtige resorts. Hotel Radisson Blue Resort is door alle luxe en service bijvoorbeeld een aanrader. U overnacht in een accommodatie met uitzicht over de helderblauwe Adriatische Zee. Laat u ondertussen verwennen in het wellnesscenter. Of pak de taxi naar het centrum, slechts 3 kilometer verderop. Minstens zo luxe is het Le Meridien Lav Hotel. Dompel u onder in luxe en geniet ’s avonds van een prachtige zonsondergang.

Bezienswaardigheden in Split

Van een last-minute naar Split krijgt u zeker geen spijt. De stad heeft namelijk een aantal bezienswaardigheden die u niet snel zult vergeten. Een van de hoogtepunten is bijvoorbeeld het Paleis van Diocletianus. Dit eeuwenoude monument stamt uit de 4e eeuw en speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van Split. Minstens zo interessant is overigens de Kathedraal van Sint-Domnius. Dit godshuis, door de Kroaten ook wel ‘Sveti Duje’ genoemd, stamt uit ongeveer dezelfde tijd als het Paleis van Diocletianus.