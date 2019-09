De regio Dalmatië bevat al het moois van Kroatië. Een van de schitterende plekken is bijvoorbeeld de stad Dubrovnik. Deze plek stamt uit de Middeleeuwen en heeft door haar schoonheid zelfs een plekje op de Werelderfgoedlijst van UNESCO veroverd. Laat u tijdens een last-minute in Dubrovnik dan ook volledig verrassen door een enorm aanbod aan cultureel erfgoed. Dubrovnik ligt op een rots en wordt vrijwel overal omringd door oude stadsmuren. Bewonder er onder andere het middeleeuwse Dominicaner klooster en de schitterende St. Jansfort kathedraal. Vervolgens kunt u eventueel een mooie wandeltocht maken naar de haven, gelegen in het azuurblauwe water van de Adriatische Zee. Of beklim vlakbij de zee een hoger gelegen plek voor een prachtig uitzicht over Dubrovnik.

Wat kunt u doen in Dubrovnik

Niet voor niets is de bijnaam van Dubrovnik ‘de parel van de Adriatische Zee’. U komt er indrukwekkende stadsmuren, forten en fonteinen tegen. Daarnaast kunt u urenlang slenteren door de smalle straatjes van Dubrovnik. Bovendien kun je deelnemen aan een hele bijzondere tour, die in het teken staat van Game of Thrones. Op oude plekken van de stad zijn namelijk bepaalde scènes van de populaire tv-serie gefilmd. Waan u in Dubrovnik dan ook voor even een stoere kasteelheer- of dame.

Accommodaties in Dubrovnik

Met een last-minute Dubrovnik komt u even helemaal tot rust. Het vriendelijke Kroatische personeel legt u in een van de accommodaties namelijk graag in de watten. Zo kunt u verblijven in het 4 sterren Grand Park Hotel met alles erop en eraan. Het is een zeer stijlvol hotel met onder andere een binnen- en buitenzwembad. Of kies in plaats daarvan voor het Lero Hotel, midden in het centrum van Dubrovnik. Vanaf dit schitterende hotel loopt u zo het centrum van Dubrovnik in.

Bezienswaardigheden in Dubrovnik

Overal in de stad Dubrovnik komt u imposante stadsmuren tegen. Deze herinneren aan het rijke verleden van de stad, die in de Oudheid al een belangrijke handelsfunctie vervulde. Ondertussen zorgden diverse forten aan de kust voor de bescherming van het oude Dubrovnik. Tegenwoordig kunt u het Fort van Lovrijenac uit de 11e eeuw nog steeds bezoeken. Het imposante fort, gelegen aan de Adriatische Kust, vormde zelfs het toneel van enkele scènes van de televisieserie Game of Thrones.