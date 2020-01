Een paar dagen er tussenuit, niet te ver van huis, maar wel naar het buitenland? Dan is Antwerpen

een perfecte bestemming voor een stedentrip. Bruisend, historisch en toch ook modern,

Antwerpen is van alle markten thuis. Nog geen anderhalf uur rijden vanaf Utrecht en je bevindt je

al in het mooie centrum van de stad. Wat mag je niet missen tijdens een stedentrip in Antwerpen?

Vervoer

Of je nou met de trein, de bus of met de auto naar Antwerpen gaat, je reis hoeft niet langer dan twee

uur te duren. Het is zeker een aanrader om met de bus of met de trein naar Antwerpen te gaan. De

bezienswaardigheden in Antwerpen liggen niet heel ver uit elkaar. De meeste bezienswaardigheden

zijn lopend goed te doen, of anders met de metro of met de bus. Als je met de bus of trein aankomt

op Station Antwerpen-Centraal, heb je gelijk de eerste bezienswaardigheid al voor je neus. Het

prachtige historische station van Antwerpen.

1. Station Antwerpen-Centraal

Een prachtig historisch station zoals je ze niet vaak ziet. Als je voor het gebouw staat is het gelijk

duidelijk waarom dit station al een bezienswaardigheid op zich is. Het station is een mix van

historisch en modern. Aan de buitenkant zie je vooral de historische kant van het station naar voren

komen. Direct na binnenkomst kijk je gelijk je ogen uit. Als je naar boven kijkt zie je een glazen koepel

wat het dak van het station vormt. De binnenkant van het station heeft ook een historische

uitstraling met wat hier en daar ook moderne elementen.

2. Winkelen in de oude binnenstad

Vanuit het Station Antwerpen-Centraal kun je gemakkelijk bij de oude binnenstad en de winkels

komen. Aan de rechterkant van het station is de straat ‘de Keyserlei’ en daar zijn al een aantal

winkels en wat restaurants te vinden. Vanuit deze straat hoef je eigenlijk alleen maar rechtdoor te

lopen en dan kom je vanzelf in de oude binnenstad. Op de hele route zul je zowel links als rechts

winkels zien. De winkelstraat ‘de Keyserlei’ loopt uiteindelijk over in de bekende winkelstraat ‘de

Meir’.

3. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Vanuit ´De Meir´ kun je de weg volgen en dan kom je bij een prachtige bezienswaardigheid. Namelijk,

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Deze kathedraal is 123 meter hoog en staat midden in de oude

binnenstad van Antwerpen. Door de indrukwekkende uitstraling van deze kathedraal is het zeker de

moeite waard om deze bezienswaardigheid te bezoeken.

4. De Grote Markt

Aan de linkerkant van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is de ‘Grote Markt’ te vinden. De Grote

Markt is een plein wat zich in de oude binnenstad bevindt. Dit plein is omring met gildehuizen, wat

een het plein een gezellige en mooie uitstraling geeft. Op de Grote Markt is het stadhuis, de VVV en

de Brabofontein te bewonderen.

5. MAS

Een stukje verderop aan het water is het MAS te vinden. Dit staat voor Museum Aan de Stroom. Dit

museum is in 2011 geopend en heeft een collectie van ruim 500.000 museumstukken over

Antwerpen, de stroom, de haven en de wereld. Wat je absoluut niet mag missen, is het prachtige

uitzicht over Antwerpen vanaf de 10e verdieping. Vanaf hier heb je een 360 graden uitzicht over de stad, de haven en de stroom. Dit is ook nog eens gratis!

Dit is een gastartikel van Céline Hendriks