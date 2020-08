Naar verhouding gaan deze zomer meer mensen met de auto op vakantie. Voor vertrek is goede voorbereiding het halve werk. Want naast verkeersregels, die per land verschillen, bestaan er ook grote verschillen in de dekkingen vanuit de autoverzekering. In dit artikel geven we enkele aandachtspunten om rekening mee te houden.

Controleer je verzekering

Ga je met de auto op vakantie, controleer dan altijd je autoverzekering. In de polis is doorgaans een clausule opgenomen voor het buitenland. Hier lees je precies of en op welke manier je verzekerd bent in het buitenland. Dekkingen kunnen namelijk uitgesloten zijn in het buitenland. Denk hierbij aan pechhulp, vervangend vervoer en aanvullende dekkingen bij pech en/of nood; is het advies om alles even na te lopen. Als je er niet uitkomt of zekerheid wilt, neem dan contact op met je verzekeraar.

Tweede bestuurder

Mag dit overal? Ja, je mag afwisselen van bestuurder zolang degenen die rijden een rijbewijs B in het bezit hebben. Het maakt in deze ook niet uit of iemand wel of niet als ‘hoofd verzekeringnemer’ op de verzekeringspolis staat of niet. De auto blijft gewoon verzekerd, ook in het buitenland. Blijf je in Nederland of ga je net de grens over naar onze buurlanden, dan is het ritje misschien nog te overzien. Maar vertrek je richting Spanje, dan zal het een lange rit worden. Het scheelt dan als je tussentijds van bestuurder kunt afwisselen.

Groene kaart

Op de groene kaart staat ook vaak aangegeven of en hoe je autoverzekering is geregeld in het buitenland. Daarbij is de groene kaart een ‘universeel’ verzekeringsbewijs. Neem deze daarom altijd mee als je met de auto op vakantie gaat. Sterker nog: in sommige landen -zoals Turkije- is de groene kaart verplicht. Mocht je een beroep moeten doen op je autoverzekeraar, dan staat alle belangrijke informatie tevens vermeld op de groene kaart.

Vergelijk bij twijfel

Past je autoverzekering nog wel bij je wensen en behoeften (ook tijdens een autovakantie)? Twijfel je hierover, vergelijk autoverzekeringen dan altijd om na te gaan of het elders beter kan. Vooral bij een dekking voor het buitenland kunnen de verschillen groot zijn. Denk dan niet alleen aan vervangend vervoer, maar ook aan je dekkingsvorm. Ook bereikbaarheid van de alarmcentrale en algehele service van de verzekeraar zijn extra belangrijk. Hier vind je nog een handige checklist voor je autovakantie.