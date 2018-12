Het wordt kouder, de dagen worden korter en steeds meer winkels worden feestelijk versierd. Dit kan maar één ding betekenen: de feestdagen komen langzaamaan in de buurt! Wil jij nog lekker kerstshoppen voor het tijd is om aan het kerstdiner aan te schuiven? Bezoek dan een gezellige kerstmarkt. Hier kun je niet alleen goed winkelen, maar ook lekker eten, glühwein drinken en gewoon van de gezellige sfeer genieten. Zo krijg je alvast een echt kerstgevoel!

In Europa worden geweldige kerstmarkten georganiseerd. Maar welke markten zijn het leukst? We zetten de leukste Europese kerstmarkten van 2018 voor je op een rijtje.

De kerstmarkt van Stockholm

In het oude centrum van Stockholm wordt ieder jaar een grote kerstmarkt georganiseerd. Op deze markt kun je niet alleen goed winkelen, maar is het bovendien hartstikke gezellig. En wil je kennis maken met de authentieke Zweedse keuken? Dan zit je op deze kerstmarkt zeker goed, want hier kun je allerlei Zweedse lekkernijen proeven. Denk hierbij aan pepparkakor (peperkoekjes), saffransbullar (saffraanbroodjes) en natuurlijk ook glögg (glühwein).

De kerstmarkt van Dresden

De kerstmarkt van Dresden is de oudste kerstmarkt van Duitsland. Deze kerstmarkt werd 600 jaar geleden al georganiseerd. De markt is nog steeds de moeite waard, want deze bestaat uit maar liefst 250 kraampjes. Je kunt er leuke kerstcadeautjes kopen, maar ook lokale producten.

De kerstmarkt van Praag

In Praag worden diverse gezellige kerstmarkten georganiseerd. De grootste kerstmarkt vind je in het hart van het oude centrum van de stad. Je kunt er handgemaakt houten speelgoed kopen, maar ook sieraden, kaarsen, kristallen en ga zo maar door. Heb je dorst gekregen van al dat winkelen? Proef dan eens een glas medovina, ofwel traditionele honingwijn.

De kerstmarkt van Manchester

De meeste mensen die in Engeland willen kerstshoppen, gaan naar Londen. Londen is een geweldige stad, maar ook Manchester is absoluut de moeite waard. In deze stad wordt namelijk een geweldige kerstmarkt georganiseerd. Deze markt bestaat uit meer dan 300 kraampjes met handwerk, delicatessen en leuke kerstcadeaus. Goed om te weten: het epicentrum van de kerstmarkt is Albert Square.

De kerstmarkt van Brussel

In Brussel worden er jaarlijks zo’n 240 houten chalets opgebouwd. Deze chalets vormen samen een van de leukste kerstmarkten van Europa. Je koopt er niet alleen Belgische delicatessen, maar ook kerstpulletjes, snuisterijen en lokale hapjes uit andere landen van de wereld. Brussel is een multiculturele stad en dit merk je zeker als je over de gezellige kerstmarkt wandelt.

De kerstmarkt van Neurenberg

Al sinds de zestiende eeuw wordt er ieder jaar een grote kerstmarkt georganiseerd in het Duitse Neurenberg. Deze kerstmarkt trekt ieder jaar maar liefst 2 miljoen bezoekers. Je vindt de markt op het centrale plein van Neurenberg, ofwel de Hauptmarkt. Je kunt er leuke kerstcadeautjes kopen, maar ook heerlijke hapjes proeven. Denk hierbij aan gemberbrood en Neurenbergse ‘Rostbratwurst’.

De kerstmarkt van Salzburg

De kerstmarkt van Salzburg heeft een prachtige omgeving. Wandel je over deze markt, dan bewonder je namelijk een imposant middeleeuws kasteel op een heuvel. Deze zie je vanuit de kerstmarkt op de achtergrond. Uiteraard is ook de kerstmarkt zelf de moeite waard. Je kunt hier vele leuke snuisterijen en kunstwerken kopen.

De kerstmarkt van Riga

Riga is de hoofdstad van Letland. De stad is niet zo toeristisch als noordelijke steden als Stockholm, Helsinki of Kopenhagen, maar zeker de moeite waard om eens te bezoeken! In de winter is Riga extra leuk, want dan wordt er een grote kerstmarkt georganiseerd op het Domplein. Je kunt hier lekker eten en drinken, maar ook handgemaakte cadeautjes en souvenirs kopen. Denk hierbij houten kandelaars en unieke accessoires van barnsteen.

De kerstmarkt van Kopenhagen

Tot slot is ook de kerstmarkt van Kopenhagen een absolute aanrader. Deze kerstmarkt wordt in het op een na oudste pretpark van de wereld georganiseerd, Tivoli. Hou je van schaatsen? Dan zit je op deze kerstmarkt zeker goed, want op de kerstmarkt van Kopenhagen vind je een grote schaatsbaan. Ook voor smulpapen is de kerstmarkt een aanrader, want je proeft hier heerlijke glögg (glühwein) en warme appelbollen.