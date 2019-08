Tijdens een last-minute in Madrid kijkt u uw ogen uit. De Spaanse hoofdstad komt u op bijna elke hoek van de straat prachtige bezienswaardigheden tegen. Zo wordt het hart van Madrid gevormd door het plein Puerta del Sol. Hier kunt u gebouwen bewonderen met de sierlijke architectuur die Spanje zo typeert. Of kies voor een middagje winkelen in een van de grote warenhuizen rondom het plein. Het aantal winkels en grote modemerken is er ontelbaar. Een ander mooi plein die u kunt bezoeken in Madrid is het Plaza Mayor. Ook hier kunt u genieten van de Spaanse sfeer op een terrasje of in een restaurant. Geniet er van heerlijke tapas, of proost met een Spaanse Cava op een geslaagde last-minute Madrid.

Wat kunt u doen in Madrid

In de Spaanse hoofdstad Madrid bruist het altijd. Het is een echte wereldstad waar u tal van activiteiten kunt ondernemen. Zo wandelt u tijdens de stedentrip ongetwijfeld over het Plaza Mayor, het hart van Madrid. Op dit 12e eeuwse plein vinden regelmatig grote feesten plaats. Plof hier neer op een terrasje en geniet van de uitgelaten sfeer. Een prachtige bezienswaardigheid die u kunt bezoeken is het Koninklijk Paleis. Deze gigantische residentie telt maar liefst 3418 kamers en is 135.000 vierkante meter groot.

Accommodaties in Madrid

Voor een overnachting in schone en goed onderhouden kamers kunt u uitstekend terecht in Madrid. Probeer in het centrum bijvoorbeeld het gloednieuwe Casual Madrid del Teatro. Door de klassieke stijl waant u zich hier even prins of prinses. Bovendien bevinden alle interessante bezienswaardigheden in Madrid zich op loopafstand. Voor een verblijf vlakbij het Koninklijk Paleis kunt u ook het Acta Madfor Hotel overwegen. Deze accommodatie beschikt onder andere over een luxe badkamer en een heerlijk dakterras voor een hapje en een drankje.

Bezienswaardigheden in Madrid

Madrid kent een rijke geschiedenis en houdt van pracht en praal. Dit is duidelijk te zien aan haar bezienswaardigheden, waaronder het imposante Koninklijk Paleis. Deze koninklijke residentie bevindt zich in het hart van Madrid. Daarnaast is de 19e eeuwse Almudena kathedraal door haar gotische elementen zeker de moeite van een bezoekje waard. Of wandel tijdens een last-minute Madrid door het populaire Museo del Prado. Het is een van de beroemdste kunstmusea ter wereld en heeft een collectie met duizenden tekeningen en schilderijen.