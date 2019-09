Citytrips zijn niet zonder reden bijzonder populair. Voor een mooie prijs bent u er namelijk een paar dagen even tussenuit. Het is dan ook de ideale manier om weer even op te laden. Bovendien is het aanbod aan citytrips tegenwoordig bijzonder groot. Zo kunt u reizen ondernemen naar Europese steden, maar ook naar het buitenland. Tijdens een citytrip maakt u in een paar dagen kennis met een bruisende stad. Een bruisende stad als Parijs, Barcelona of Londen ontdekken geeft behoorlijk veel energie. Of kies voor het avontuur in bijzondere Aziatische steden als Jakarta of Hanoi. Door een last-minute te boeken bespaart u bovendien veel geld. Zo beleeft u voor een lage prijs een geweldige tijd in een wereldstad.

Populaire steden

Met name de grote Europese steden zijn bij de toerist zeer in trek. Denk bijvoorbeeld aan bruisende steden als Londen, Parijs of Rome. Ook Spaanse steden als Barcelona en Sevilla doen het bijzonder goed. Laat u in deze wereldsteden meeslepen door de drukte en sfeer van een wereldstad. Bijna overal komt u prachtige bezienswaardigheden tegen. In Rome doen de vele monumenten bijvoorbeeld denken aan het bijzondere verleden van de stad. In Barcelona zijn diverse gebouwen door hun bijzondere architectuur een echte bezienswaardigheid.

Accommodaties

Aan accommodaties geen gebrek tijdens een last-minute citytrip. In bijna elke stad kunt u terecht in diverse soorten hotels en appartementen. De prijzen van de accommodaties zijn afhankelijk van uw eigen wensen. Zo kunt u kiezen voor luxe met een verblijf in een 4 of 5 sterren accommodatie. Maar een comfortabel verblijf tegen een lagere prijs behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Ook deze beschikken vaak over mooie en schone kamers, waardoor u de citytrip elke dag uitgerust kunt beginnen.

Vervoer

De meeste citytrips vinden plaats met het vliegtuig. Op die manier bereikt u een stad namelijk het snelste. De meeste bestemmingen liggen in Europa op maar een paar uur vliegen van elkaar vandaan. Bovendien ervaart u tijdens een vliegreis weinig stress. Aan de andere kant besluiten steeds meer toeristen om met de auto naar een stad te rijden. Dit scheelt namelijk de prijs van een vliegticket, en u ervaart veel vrijheid. Met een auto kunt u de stad op geheel eigen tempo verkennen.